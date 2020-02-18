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Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
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РИА Новости

Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи

20:19 18.02.2020
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© REUTERS / Ahmed ElumamiДым в порту Триполи. 18 февраля 2020
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
© REUTERS / Ahmed Elumami
АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Турция не подтверждает информацию о том, что ее корабль был потоплен при ракетной атаке в порту Триполи, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын во вторник.
Ранее ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
"Был преследующий огонь, однако попадания не было. Был открыт многократный ответный огонь. Могу сказать, что после этого ситуация успокоилась", - сказал Калын, отвечая на вопрос о появившихся во вторник сообщениях об обстреле турецкого корабля в порту Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииИбрагим КалынХалифа ХафтарТриполиЛивияТурцияВ мире
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