Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи

"Был преследующий огонь, однако попадания не было. Был открыт многократный ответный огонь. Могу сказать, что после этого ситуация успокоилась", - сказал Калын, отвечая на вопрос о появившихся во вторник сообщениях об обстреле турецкого корабля в порту Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.