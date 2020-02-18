Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи

АНКАРА, 18 фев – РИА Новости. Турция не подтверждает информацию о том, что ее корабль был потоплен при ракетной атаке в порту Триполи, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын во вторник.
Ранее ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
"Был преследующий огонь, однако попадания не было. Был открыт многократный ответный огонь. Могу сказать, что после этого ситуация успокоилась", - сказал Калын, отвечая на вопрос о появившихся во вторник сообщениях об обстреле турецкого корабля в порту Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.