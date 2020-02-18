Мэрия Анкары восстановила разрушенные вандалами могилы христиан

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэрия Анкары сообщила о восстановлении надгробий на могилах христиан на кладбище Ортакёй, пострадавших от действий вандалов.
"Работники кладбища отремонтировали разрушенные надгробия и памятники, охрана кладбища усилена", - сообщает мэрия в своем Twitter.
Как ранее сообщила газета Hurriyet, 7 февраля вандалы осквернили на кладбище Ортакёй района Мамак в Анкаре 20 могил христиан, в том числе выходцев из России. Они повалили и разбили надгробия. Злоумышленников задержала охрана кладбища, после допроса в полиции их отпустили.
"Подозреваемые в совершении акта вандализма в отношении могил христиан шестеро подростков в возрасте 15-16 лет задержаны управлением жандармерии Анкары, дело передано в прокуратуру, подозреваемые допрашиваются", - сообщается на сайте администрации губернатора Анкары.
Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью Sputnik Турция заявил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, он сообщил также и об угрозах в свой адрес. Как заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу, власти страны принимают все меры для охраны российских дипломатов в связи с угрозами послу.
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