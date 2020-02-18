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Молдавия планирует провести заседание комитета по ассоциации с ЕС
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РИА Новости

Молдавия планирует провести заседание комитета по ассоциации с ЕС

19:27 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии рассчитывает в ближайшее время провести заседание комитета по ассоциации Молдавия - ЕС, сообщила во вторник пресс-служба молдавского кабмина.
"Прогресс Молдавии в процессе переноса практики и норм европейского сообщества и действия, предусмотренные в соглашении об ассоциации с ЕС, обсуждались сегодня на встрече премьер-министра Иона Кику с директором по России, Восточному партнерству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Люком Девинем. Премьер-министр и европейский чиновник говорили о заседании комитета по ассоциации РМ-ЕС, которое состоится в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
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Премьер Молдавии отметил, что республика намерена осуществить реформы, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС, не только для получения макрофинансовой помощи, но и ради повышения благосостояния людей.
Собеседники обсудили нынешний этап проведения реформ, направленных на укрепление демократии, принципов верховенства права, правовой системы и возможностей для борьбы с коррупцией.
Летом 2015 года парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе в 2014 году. Окончательно оно вступило в силу в 2016 году.
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Ион КикуЕвросоюзМолдавияВ мире
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