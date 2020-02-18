Молдавия планирует провести заседание комитета по ассоциации с ЕС

КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Молдавии рассчитывает в ближайшее время провести заседание комитета по ассоциации Молдавия - ЕС , сообщила во вторник пресс-служба молдавского кабмина.

"Прогресс Молдавии в процессе переноса практики и норм европейского сообщества и действия, предусмотренные в соглашении об ассоциации с ЕС, обсуждались сегодня на встрече премьер-министра Иона Кику с директором по России, Восточному партнерству и ОБСЕ Европейской службы внешних связей Люком Девинем. Премьер-министр и европейский чиновник говорили о заседании комитета по ассоциации РМ-ЕС, которое состоится в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер Молдавии отметил, что республика намерена осуществить реформы, предусмотренные соглашением об ассоциации с ЕС, не только для получения макрофинансовой помощи, но и ради повышения благосостояния людей.

Собеседники обсудили нынешний этап проведения реформ, направленных на укрепление демократии, принципов верховенства права, правовой системы и возможностей для борьбы с коррупцией.