Раскрываемость убийств в Подмосковье достигла 87,7% в 2019 году

Она рассказала, что во вторник в главке подводили итоги работы за минувший год.

За отчетный период следователями в Подмосковье возбуждено 152 уголовных дела по налоговым преступлениям, ущерб от них составил более 894 миллионов рублей. Всего же сумма ущерба, причиненного в результате преступлений, составила более 6 миллиардов рублей, в том числе по уголовным делам экономической направленности более 3,8 миллиарда рублей. "В результате принятых следователями мер возмещен ущерб государству на сумму более 2,8 миллиарда рублей", - сказала Врадий.