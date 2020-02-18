Раскрываемость убийств в Подмосковье достигла 87,7% в 2019 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подмосковные следователи в 2019 году раскрыли 87,7% преступлений об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Она рассказала, что во вторник в главке подводили итоги работы за минувший год.
"Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области отметил, что расследованием окончено 2 672 уголовных дела, из которых 1 825 по тяжким и особо тяжким преступлениям. Всего в производстве следователей находилось 6 110 уголовных дел. В суд направлено 1 897 уголовных дел в отношении 2 160 обвиняемых. Раскрываемость убийств и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ, увеличилась и составила 87,7%", - сказала Врадий.
За отчетный период следователями в Подмосковье возбуждено 152 уголовных дела по налоговым преступлениям, ущерб от них составил более 894 миллионов рублей. Всего же сумма ущерба, причиненного в результате преступлений, составила более 6 миллиардов рублей, в том числе по уголовным делам экономической направленности более 3,8 миллиарда рублей. "В результате принятых следователями мер возмещен ущерб государству на сумму более 2,8 миллиарда рублей", - сказала Врадий.
Кроме того за год следователи добились выплаты зарплаты более 103 миллионов рублей долгов по зарплате в рамках расследования 58 уголовных дел этой категории.
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