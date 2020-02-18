Хинштейн: депутату, угрожавшему журналистам, не место в ЕР

В ЕР напомнили, что ранее в СМИ появилась информация о том, как зампредседателя гордумы Астрахани, руководитель фракции ЕР в Гордуме Ильдар Измайлов угрожал журналисту Александру Алымову. Секретарь Астраханского регионального отделения ЕР Игорь Мартынов дал поручение комиссии по организационно-кадровой работе в реготделении партии разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.