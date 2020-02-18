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Хинштейн: депутату, угрожавшему журналистам, не место в ЕР
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РИА Новости

Хинштейн: депутату, угрожавшему журналистам, не место в ЕР

17:48 18.02.2020
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© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Руководителю фракции "Единая Россия" в Астраханской гордуме Ильдару Измайлову, который угрожал журналисту, не место в партии, заявил замсекретаря генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В ЕР напомнили, что ранее в СМИ появилась информация о том, как зампредседателя гордумы Астрахани, руководитель фракции ЕР в Гордуме Ильдар Измайлов угрожал журналисту Александру Алымову. Секретарь Астраханского регионального отделения ЕР Игорь Мартынов дал поручение комиссии по организационно-кадровой работе в реготделении партии разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.
"Получил жалобу от астраханского журналиста на угрозы со стороны главы фракции ЕР в гордуме. Обсудил с губернатором Игорем Бабушкиным: он тоже возмущен таким поведением. Подобным людям не место в "Единой России", – приводит пресс-служба ЕР слова Хинштейна.
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Госдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнАстраханьПолитика
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