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В России запустят спецресурс по противодействию цифровым преступлениям
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РИА Новости

В России запустят спецресурс по противодействию цифровым преступлениям

17:35 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спецресурс для противодействия цифровым преступлениям в РФ будет запущен к концу 2020 года, концепцию создания такого ресурса разработала АНО "Цифровая экономика", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"К концу 2020 года … будет запущен специализированный ресурс "Подача заявлений в правоохранительные органы онлайн", предназначенный для взаимодействия с уполномоченными органами по оперативной передаче данных о противоправных действиях в области информационных технологий", - говорится в сообщении. Эта инициатива поддержана Генпрокуратурой, МВД, ФСБ, Банком России и бизнес-сообществом в рамках проекта "Цифровая экономика".
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"Специальная платформа будет создана в целях противодействия компьютерной преступности (в том числе в финансовой сфере), а также иным случаям криминального и противоправного использования информационных технологий. Платформа и лежащий в ее основе специализированный ресурс обеспечат взаимодействие с гражданами в удобной и привычной для них цифровой среде, в том числе через операторов соответствующих информационных систем и сервисов", - указывается в релизе.
Платформа будет обеспечивать автоматизированную обработку и классификацию поступающих обращений, выделение в них характерных признаков и ведение на их основе различных учетов, а также выявление статистически значимых тенденций, представляющих оперативный и процессуальный интерес. Такая обработка позволит, в частности, организовать работу по массовым, многоэпизодным случаям противоправных действий, когда ущерб по каждому отдельному случаю недостаточен для возбуждения дела. Также появится возможность автоматизированного выявления новых форм и векторов направленности противоправной деятельности.
Новая платформа обеспечит возможность для правоохранительных и надзорных органов, включая ФАС, Роскомнадзор и Роспотребнадзор, оперативный доступ к данным тематической аналитической обработки, в ряде случаев - непосредственно к самим обращениям.
"Госорганы смогут также взаимодействовать с интернет-компаниями, операторами связи, кредитными организациями … при запросе технических консультаций и содействия в сохранении информации об обстоятельствах совершения на инфраструктуре соответствующей организации противоправных действий", - прокомментировал новацию директор по информационной безопасности организации "Цифровая экономика" Николай Зубарев.
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