Глава МИД Италии рассказал о миссии ЕС по оружейному эмбарго в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров

РИМ, 18 фев - РИА Новости. Миссия Миссия Евросоюза по мониторингу оружейного эмбарго в Ливии предполагает мониторинг воздушного и морского пространства, а также патрулирование наземных границ, если на это дадут согласие ливийские стороны, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо

"Если мы хотим добиться прекращения огня в Ливии, остановить эту войну, которая стала уже не гражданским конфликтом, а прокси-войной, нам нужно остановить поступление оружия", - заявил глава МИД Италии на пресс-конференции после переговоров в формате 2+2 с главами МИД и Минобороны России.

Он подчеркнул, что нынешняя миссия не будет иметь общего с установлением в 2011 году бесполётной зоны над Ливией, "плоды которой пожинаются до сих пор".

"Новая миссия будет воздушной, морской и наземной, если на неё дадут разрешение стороны",- сказал Ди Майо.

По его словам, на практике это будет означать мониторинг со спутников и патрулирование воздушного пространства.