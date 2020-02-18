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Глава МИД Италии рассказал о миссии ЕС по оружейному эмбарго в Ливии
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РИА Новости

Глава МИД Италии рассказал о миссии ЕС по оружейному эмбарго в Ливии

17:29 18.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
РИМ, 18 фев - РИА Новости. Миссия Евросоюза по мониторингу оружейного эмбарго в Ливии предполагает мониторинг воздушного и морского пространства, а также патрулирование наземных границ, если на это дадут согласие ливийские стороны, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Если мы хотим добиться прекращения огня в Ливии, остановить эту войну, которая стала уже не гражданским конфликтом, а прокси-войной, нам нужно остановить поступление оружия", - заявил глава МИД Италии на пресс-конференции после переговоров в формате 2+2 с главами МИД и Минобороны России.
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Он подчеркнул, что нынешняя миссия не будет иметь общего с установлением в 2011 году бесполётной зоны над Ливией, "плоды которой пожинаются до сих пор".
"Новая миссия будет воздушной, морской и наземной, если на неё дадут разрешение стороны",- сказал Ди Майо.
По его словам, на практике это будет означать мониторинг со спутников и патрулирование воздушного пространства.
"У нас будут корабли в море, а также, когда на это согласятся ливийские стороны, у нас будет возможность патрулировать границы", - сказал итальянский министр.
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Обострение конфликта в ЛивииЛуиджи Ди МайоЕвросоюзМИД ИталииЛивияРоссияВ мире
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