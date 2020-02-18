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"Аэрофлот" с июня начнет летать из Москвы в Ярославль
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РИА Новости

"Аэрофлот" с июня начнет летать из Москвы в Ярославль

17:18 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСамолет "Аэрофлота" Airbus A321-211 в аэропорту Шереметьево
Самолет Аэрофлота Airbus A321-211 в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с июня начнет летать из Москвы в Ярославль, сообщает пресс-служба компании.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на собственные рейсы по маршруту Москва-Ярославль-Москва. Первый рейс будет выполнен из аэропорта "Шереметьево" 1 июня. Из Ярославля полеты начнутся 2 июня", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться пять раз в неделю.
"Открытие этого направления позволит жителям Ярославской области добраться до Москвы всего за 50 минут и получить доступ ко всей маршрутной сети "Аэрофлота", - добавили в пресс-службе.
Салон самолета
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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