МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с июня начнет летать из Москвы в Ярославль, сообщает пресс-служба компании.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на собственные рейсы по маршруту Москва-Ярославль-Москва. Первый рейс будет выполнен из аэропорта "Шереметьево" 1 июня. Из Ярославля полеты начнутся 2 июня", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться пять раз в неделю.
"Открытие этого направления позволит жителям Ярославской области добраться до Москвы всего за 50 минут и получить доступ ко всей маршрутной сети "Аэрофлота", - добавили в пресс-службе.