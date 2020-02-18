"Аэрофлот" с июня начнет летать из Москвы в Ярославль

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на собственные рейсы по маршруту Москва-Ярославль-Москва. Первый рейс будет выполнен из аэропорта "Шереметьево" 1 июня. Из Ярославля полеты начнутся 2 июня", - говорится в сообщении.