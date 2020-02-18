Пресс-конференция замминистра финансов РФ Алексея Моисеева

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25 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Кимберлийского процесса (КП), заместителя Министра финансов РФ Алексея МОИСЕЕВА о приоритетах председательства России в КП в 2020 году.