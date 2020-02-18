Пресс-конференция замминистра финансов РФ Алексея Моисеева

В ходе мероприятия будут представлены приоритетные задачи России в рамках председательства в КП, основные направления и график работы организации в 2020 году.
Кимберлийский процесс – постоянно действующая межгосударственная инициатива под эгидой ООН, возглавляемая правительствами более 80 государств-участников. Основная цель – исключение конфликтных алмазов, используемых для вооружения и поддержки антиправительственных и террористических организаций, из каналов международной торговли. В рамках КП обеспечивается контроль экспортно-импортных операций, покрывающих до 99% объема мирового оборота алмазов.
На сегодняшний день КП является основной мировой площадкой по регулированию оборота необработанных природных алмазов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Кимберлийский процесс – постоянно действующая межгосударственная инициатива под эгидой ООН, возглавляемая правительствами более 80 государств-участников. Основная цель – исключение конфликтных алмазов, используемых для вооружения и поддержки антиправительственных и террористических организаций, из каналов международной торговли. В рамках КП обеспечивается контроль экспортно-импортных операций, покрывающих до 99% объема мирового оборота алмазов.
На сегодняшний день КП является основной мировой площадкой по регулированию оборота необработанных природных алмазов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/