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Пресс-конференция замминистра финансов РФ Алексея Моисеева
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РИА Новости

Пресс-конференция замминистра финансов РФ Алексея Моисеева

17:10 18.02.2020
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25 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Кимберлийского процесса (КП), заместителя Министра финансов РФ Алексея МОИСЕЕВА о приоритетах председательства России в КП в 2020 году.
В ходе мероприятия будут представлены приоритетные задачи России в рамках председательства в КП, основные направления и график работы организации в 2020 году.
Кимберлийский процесс – постоянно действующая межгосударственная инициатива под эгидой ООН, возглавляемая правительствами более 80 государств-участников. Основная цель – исключение конфликтных алмазов, используемых для вооружения и поддержки антиправительственных и террористических организаций, из каналов международной торговли. В рамках КП обеспечивается контроль экспортно-импортных операций, покрывающих до 99% объема мирового оборота алмазов.
На сегодняшний день КП является основной мировой площадкой по регулированию оборота необработанных природных алмазов.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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