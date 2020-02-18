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Поселок в Донбассе частично обесточен из-за обстрела, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Поселок в Донбассе частично обесточен из-за обстрела, заявили в ЛНР

17:06 18.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5 частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
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"Без энергоснабжения находится жилой район Марьевка в населенном пункте Золотое-5", - сказал представитель ЛНР в СЦКК. В ведомстве уточнили, что повреждены несколько линий электропередачи.
Представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что в обесточенном районе проживают порядка 1 тысячи человек.
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Как сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, по территории республики украинские силовики выпустили утром во вторник порядка 50 мин и снарядов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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