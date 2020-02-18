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Комитет Госдумы вернул авторам проект о безопасности пассажиров такси
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РИА Новости

Комитет Госдумы вернул авторам проект о безопасности пассажиров такси

17:03 18.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили такси в Москве
Автомобили такси в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили такси в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комитет госдумы по транспорту и строительству вернул авторам законопроект, направленный на повышение безопасности пассажиров такси, сообщил РИА Новости член комитета, соавтор законопроекта Дмитрий Ионин.
В декабре прошлого года группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком внесла ранее на рассмотрение Госдумы законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси. Как отмечал Турчак, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии или другого нарушения. Законопроектом предполагалось предоставить самозанятым гражданам право осуществлять таксомоторные перевозки. Кроме того, в законопроекте закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Также законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.
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"Его сегодня "завернули", говоря, что есть альтернативный (законопроект) на рассмотрении. Но он уже несколько лет на рассмотрении", - сказал Ионин.
По словам Ионина, члены комитета согласились с необходимостью ускорить рассмотрение альтернативного законопроекта, однако пока никакого решения на его счет принято не было.
В конце мая 2019 года глава комитета Евгений Москвичев заявлял РИА Новости, что закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу в 2019 году. Москвичев также говорил, что, согласно поправкам ко второму чтению, иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории РФ. Кроме того, согласно поправкам, все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы. Однако во втором чтении законопроект пока так и не был рассмотрен.
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Дмитрий ИонинЕвгений МосквичевГосдума РФРоссияТаксиОбщество
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