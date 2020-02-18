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Новости Подмосковья
2020-02-18T16:39+0300
https://ria.ru/20200218/1564931744.html
Посев яровых культур в Подмосковье займет 220 тысяч гектаров
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РИА Новости

Посев яровых культур в Подмосковье займет 220 тысяч гектаров

16:39 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийПоле во время сева одной из ранних зерновых яровых культур – ячменя
Поле во время сева одной из ранних зерновых яровых культур – ячменя
© РИА Новости / Сергей Венявский
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Подмосковье яровой сев планируют провести на площади более 220 тысяч гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, качественное проведение ярового сева является важной задачей. Разин добавил, что под яровые культуры в Подмосковье выделено 220,2 тысячи гектаров земли, что на 16 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом.
В настоящее время завершаются работы по подготовке семян ячменя, овса, гречихи, картофеля в рамках проведения ярового сева на всех сельхозпредприятиях региона.
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"Посевные площади яровых зерновых и зернобобовых составят 84,4 тысячи гектаров, из них 48,8 тысячи гектаров ячменя, 11,2 тысячи гектаров пшеницы, 9,2 тысячи гектаров овса и порядка 13 тысяч гектаров – прочие культуры", – сказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На сегодняшний день ведущим округом по площади ярового сева считаются Луховицы. Далее следует Дмитровский округ, в нем яровой сев затронет 16,3 тысячи гектаров. На третьем месте Волоколамский округ, в котором засеют 11,7 тысячи гектаров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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