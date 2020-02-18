Посев яровых культур в Подмосковье займет 220 тысяч гектаров

Поле во время сева одной из ранних зерновых яровых культур – ячменя

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Подмосковье яровой сев планируют провести на площади более 220 тысяч гектаров. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье яровой сев планируют провести на площади более 220 тысяч гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, качественное проведение ярового сева является важной задачей. Разин добавил, что под яровые культуры в Подмосковье выделено 220,2 тысячи гектаров земли, что на 16 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время завершаются работы по подготовке семян ячменя, овса, гречихи, картофеля в рамках проведения ярового сева на всех сельхозпредприятиях региона.

"Посевные площади яровых зерновых и зернобобовых составят 84,4 тысячи гектаров, из них 48,8 тысячи гектаров ячменя, 11,2 тысячи гектаров пшеницы, 9,2 тысячи гектаров овса и порядка 13 тысяч гектаров – прочие культуры", – сказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.