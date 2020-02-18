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Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
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РИА Новости

Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию

16:27 18.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 18 фев – РИА Новости. Москва и Рим договорились через несколько недель провести консультации по ливийскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в формате "2+2" между главами МИД и Минобороны России и Италии.
"Договорились продолжать поддерживать плотный диалог на ливийском направлении и провести, в частности, в обозримом будущем, через несколько недель специальные консультации на эту тему", - сказал Лавров.
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15:50
Спецпредставитель ООН рассказал о нарушении оружейного эмбарго в Ливии
По его словам, стороны обсудили пути реализации решений, которые были приняты в ходе берлинской конференции в январе этого года.
"Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперед исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги", - подчеркнул он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
Рим
15:35
Новая международная конференция по Ливии пройдет в Риме в марте
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииЛуиджи Ди МайоПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарСергей ЛавровЕвросоюзЛивияООНРоссияИталияСШАВ мире
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