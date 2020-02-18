Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию

РИМ, 18 фев – РИА Новости. Москва и Рим договорились через несколько недель провести консультации по ливийскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Италии. Москва и Рим договорились через несколько недель провести консультации по ливийскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в формате "2+2" между главами МИД и Минобороны России

"Договорились продолжать поддерживать плотный диалог на ливийском направлении и провести, в частности, в обозримом будущем, через несколько недель специальные консультации на эту тему", - сказал Лавров.

По его словам, стороны обсудили пути реализации решений, которые были приняты в ходе берлинской конференции в январе этого года.

"Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперед исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги", - подчеркнул он.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж , и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар , сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.