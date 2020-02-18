Проект #СтраницыПобеды "оживит" рисунки детей из блокадного Ленинграда

Видеосерия в рамках мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды под названием "Война: Детские рисунки в VR-анимации"

© RT Видеосерия в рамках мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды под названием "Война: Детские рисунки в VR-анимации"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Команда проекта #СтраницыПобеды оживит рисунки детей из блокадного Ленинграда с помощью VR-анимации.

"Это, наверное, уже проект смешанных времен и смешанных эпох. История войны, увиденная детьми блокадного Ленинграда, их детские рисунки, которые десятки лет так бережно хранились в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, обретают новую жизнь через виртуальную анимацию", — рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа в комментарии телеканалу RT

Видеосерия будет состоять из 20 эпизодов. Каждый из них будет посвящен новому рисунку и его интерпретации современными диджитал-художниками.

"Сюжеты детских блокадных рисунков очень искренние, поэтому я с трудом представлял, как с ними работать в виртуальной реальности, — заявил художник Денис Семенов, который будет продюсировать серию "Война: Детские рисунки в VR-анимации".

Специалист рассказал, что отобрал два десятка рисунков и попросил художников из разных стран изобразить свое видение этой темы.

В частности, в проекте примут участие австралиец Стюарт Кэмпбелл, известный под псевдонимом Sutu Eats Flies и художник из Германии Владимир Илич ( VRHUMAN).