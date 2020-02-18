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Проект #СтраницыПобеды "оживит" рисунки детей из блокадного Ленинграда
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РИА Новости

Проект #СтраницыПобеды "оживит" рисунки детей из блокадного Ленинграда

16:14 18.02.2020 (обновлено: 17:11 18.02.2020)
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© RTВидеосерия в рамках мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды под названием "Война: Детские рисунки в VR-анимации"
Видеосерия в рамках мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды под названием Война: Детские рисунки в VR-анимации
© RT
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Команда проекта #СтраницыПобеды оживит рисунки детей из блокадного Ленинграда с помощью VR-анимации.
"Это, наверное, уже проект смешанных времен и смешанных эпох. История войны, увиденная детьми блокадного Ленинграда, их детские рисунки, которые десятки лет так бережно хранились в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, обретают новую жизнь через виртуальную анимацию", — рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа в комментарии телеканалу RT.
Видеосерия будет состоять из 20 эпизодов. Каждый из них будет посвящен новому рисунку и его интерпретации современными диджитал-художниками.
"Сюжеты детских блокадных рисунков очень искренние, поэтому я с трудом представлял, как с ними работать в виртуальной реальности, — заявил художник Денис Семенов, который будет продюсировать серию "Война: Детские рисунки в VR-анимации".
Специалист рассказал, что отобрал два десятка рисунков и попросил художников из разных стран изобразить свое видение этой темы.
В частности, в проекте примут участие австралиец Стюарт Кэмпбелл, известный под псевдонимом Sutu Eats Flies и художник из Германии Владимир Илич ( VRHUMAN).
#СтраницыПобеды – проект RT, запущенный к 75-летию окончания Великой Отечественной войны на пяти онлайн-платформах : в Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте и на YouTube.
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