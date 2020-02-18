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Один из авторов "12 шагов" на Украине уверен в востребованности плана
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РИА Новости

Один из авторов "12 шагов" на Украине уверен в востребованности плана

15:46 18.02.2020
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© Depositphotos / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© Depositphotos / oleksii.chumachenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Авторы плана по урегулированию на Украине, представленного на Мюнхенской конференции, предложили свое видение возможных развязок ситуации, заложив основы для дальнейшей дискуссии - и рано или поздно это видение будет востребовано, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, который является одним из авторов документа.
"Мы предложили наше видение возможных развязок. Я уверен, что рано или поздно это видение будет востребовано, потому что проблема должна решаться, нужно продвигаться вперед. Мы заложили основы для дальнейшей дискуссии, и, я надеюсь, они так или иначе будут продолжаться", - сказал Тимофеев РИА Новости.
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Документ вызвал критику со стороны Киева, который заявил, что тезисы плана не соответствуют официальной позиции украинского государства, а его составителям надо было посоветоваться с Украиной. В результате "12 шагов" были удалены с сайта Мюнхенской конференции. Однако по состоянию на вторник, 18 февраля, текст плана снова доступен на сайте форума. На той же странице опубликована и ссылка на критику этого документа.
"Жаль, что были все эти пертурбации, связанные с тем, что его сначала сняли, затем вернули. Этот документ является результатом большой работы международного коллектива исследователей - бывших и действующих, государственных чиновников, представителей гражданского общества. Это серьезная работа, которая шла более полугода, а не то, что появилось спонтанно. Мне кажется, что игнорировать эту точку зрения было бы неправильным. Даже с учетом того, что есть критические мнения. Мне кажется, что руководство Мюнхенской конференции этот вопрос проанализировало и приняло решение его опубликовать", - предположил эксперт.
В числе авторов документа, кроме прочих, значились экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Позднее за работу над этим планом Ишингер был внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец" с формулировкой за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
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"База "Миротворец" недоступна в России. Мы не можем ее посмотреть. Я считаю, что это оскорбительный и вопиющий шаг. Он вызывает полное недоумение, равно как и сами инициативы с помещением кого-то в какие-то базы. Мы - ученые, мы против любой стигматизации. Мы против ярлыков, неважно на кого они навешиваются - на коллег в Германии, США, на Украине или в России. Считаем это неприемлемым и непорядочным", - пояснил собеседник агентства. При этом он добавил, что авторы документа никогда не сталкивались с препятствиями в своей работе со стороны официальных структур.
Документ, включающий предложения по преодолению конфликта на Украине, был опубликован на сайте конференции 14 февраля. План включает в себя 12 шагов, среди которых упоминались установление нового диалога между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
15 февраля, 16:08
Зеленский прокомментировал "12 шагов" по урегулированию на Украине
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Вольфганг ИшингерЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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