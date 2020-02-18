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Религия и мировоззрение
2020-02-18T15:33+0300
https://ria.ru/20200218/1564927563.html
Патриарх признателен Додону за внимание к жизни Церкви Молдавии
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:177:2325:1485_1036x0_80_0_0_e986abe3a17b307fcdd44bf53b16fd80.jpg
РИА Новости

Патриарх признателен Додону за внимание к жизни Церкви Молдавии

15:33 18.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник поздравил президента Молдавии Игоря Додона с 45-летием, выразив благодарность за установление конструктивного взаимодействия с православной общественностью и укрепление единства и согласия в стране.
Додон отмечает 18 февраля 45-летие. В ходе своих визитов в Москву он неоднократно встречался с патриархом Кириллом.
"Глубоко признателен вам за внимание к жизни Православной церкви Молдовы, стремление к установлению конструктивного взаимодействия православной общественности с органами власти, направленного на духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан, укрепление единства и согласия в стране", - говорится в поздравлении патриарха, которое публикует сайт Московского патриархата.
Предстоятель Русской церкви отметил труды молдавского президента "на благо Отечества и молдавского народа". "Верность призванию, принципиальность и другие замечательные личные качества помогают вам с честью проходить поприще государственного служения, отстаивая верховенство закона и защищая национальные интересы. Надеясь на продолжение сложившегося плодотворного соработничества, желаю вам доброго здоровья, мира и благодатной помощи от Господа в вашем дальнейшем высоком и ответственном служении народу Молдовы", - говорится в тексте послания.
На территории Молдавии действует Православная церковь Молдовы, которая в 1992 году, в связи с образованием независимой Республики Молдовы, решением Священного Синода РПЦ получила статус самоуправляемой (ранее Кишиневская епархия в составе РПЦ). Православные валахи и молдаване вошли под покровительство Российской империи в результате русско-турецких войн XVIII века.
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Религия и мировоззрениеИгорь ДодонНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМолдавия
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