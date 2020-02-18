Патриарх признателен Додону за внимание к жизни Церкви Молдавии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник поздравил президента Молдавии Игоря Додона с 45-летием, выразив благодарность за установление конструктивного взаимодействия с православной общественностью и укрепление единства и согласия в стране.

Додон отмечает 18 февраля 45-летие. В ходе своих визитов в Москву он неоднократно встречался с патриархом Кириллом.

"Глубоко признателен вам за внимание к жизни Православной церкви Молдовы, стремление к установлению конструктивного взаимодействия православной общественности с органами власти, направленного на духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан, укрепление единства и согласия в стране", - говорится в поздравлении патриарха, которое публикует сайт Московского патриархата.

Предстоятель Русской церкви отметил труды молдавского президента "на благо Отечества и молдавского народа". "Верность призванию, принципиальность и другие замечательные личные качества помогают вам с честью проходить поприще государственного служения, отстаивая верховенство закона и защищая национальные интересы. Надеясь на продолжение сложившегося плодотворного соработничества, желаю вам доброго здоровья, мира и благодатной помощи от Господа в вашем дальнейшем высоком и ответственном служении народу Молдовы", - говорится в тексте послания.