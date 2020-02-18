Немецкие страховщики оценили урон от урагана "Сабина"

Всего страховщики получили более 500 тысяч обращений на сумму около 600 миллионов евро в связи с уроном, нанесенным домам, компаниям и предприятиям. Ещё около 40 тысяч обращений на сумму в 75 миллионов евро поступило от владельцев автомобилей.
12 февраля, 16:53Ураган "Сабина" вызвал затопления на улицах Гамбурга
Отмечается, что "Сабина" оказалась на шестом месте среди худших зимних ураганов в Германии с 2002 года. На первом месте – ураган Кирилл, сумма страховых выплат в связи с нанесенным им уроном в 2007 году составила три миллиарда евро.