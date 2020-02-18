Немецкие страховщики оценили урон от урагана "Сабина"

Всего страховщики получили более 500 тысяч обращений на сумму около 600 миллионов евро в связи с уроном, нанесенным домам, компаниям и предприятиям. Ещё около 40 тысяч обращений на сумму в 75 миллионов евро поступило от владельцев автомобилей.