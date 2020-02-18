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Немецкие страховщики оценили урон от урагана "Сабина"
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РИА Новости

Немецкие страховщики оценили урон от урагана "Сабина"

15:27 18.02.2020 (обновлено: 15:28 18.02.2020)
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© AFP 2020 / dpa/Bodo MarksПоследствия урагана в Германии
Последствия урагана в Германии
© AFP 2020 / dpa/Bodo Marks
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Немецкие страховщики оказались вынуждены выплатить более 675 миллионов евро в связи с уроном, вызванным ураганом "Сабина", прошедшим по северо-западной территории Германии, сообщается на сайте Германского союза страховщиков (GDV).
Всего страховщики получили более 500 тысяч обращений на сумму около 600 миллионов евро в связи с уроном, нанесенным домам, компаниям и предприятиям. Ещё около 40 тысяч обращений на сумму в 75 миллионов евро поступило от владельцев автомобилей.
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Отмечается, что "Сабина" оказалась на шестом месте среди худших зимних ураганов в Германии с 2002 года. На первом месте – ураган Кирилл, сумма страховых выплат в связи с нанесенным им уроном в 2007 году составила три миллиарда евро.
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