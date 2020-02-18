Шойгу заявил о необходимости контактов с военными Италии

РИМ, 18 фев - РИА Новости. Минобороны России придает особое значение восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитам боевых кораблей и авиаподразделений, заявил министр обороны РФ генерал армии Минобороны России придает особое значение восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитам боевых кораблей и авиаподразделений, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини

"Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии. Наибольшее внимание придаем восстановлению регулярных контактов высшего военного руководства и делегаций различного уровня, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики", - сказал министр.

По словам Шойгу, на встрече он хотел бы более подробно остановиться на оценке двустороннего военного сотрудничества.

"Италия - наш давний надежный партнер. Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями", - констатировал глава Минобороны.