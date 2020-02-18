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Шойгу заявил о необходимости контактов с военными Италии
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РИА Новости

Шойгу заявил о необходимости контактов с военными Италии

14:06 18.02.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
РИМ, 18 фев - РИА Новости. Минобороны России придает особое значение восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитам боевых кораблей и авиаподразделений, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини.
"Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии. Наибольшее внимание придаем восстановлению регулярных контактов высшего военного руководства и делегаций различного уровня, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики", - сказал министр.
Вид Рима, Италия
01:00
Главы МИД и Минобороны России и Италии соберутся в формате "2+2"
По словам Шойгу, на встрече он хотел бы более подробно остановиться на оценке двустороннего военного сотрудничества.
"Италия - наш давний надежный партнер. Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями", - констатировал глава Минобороны.
Он подчеркнул, что "ситуация в Европе сейчас непростая, поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 06:11
Лавров назвал темы переговоров между главами МИД и МО России и Италии
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Сергей ШойгуРоссияИталияВ мире
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