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В Совфеде поддержали законопроект о "народном" бюджетировании
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РИА Новости

В Совфеде поддержали законопроект о "народном" бюджетировании

13:35 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенаторы на совещании во вторник поддержали законопроект об инициативном бюджетировании.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий правовую основу для развития практики реализации проектов "инициативного", или народного, бюджетирования на муниципальном уровне.
Документ, внесенный сенаторами Андреем Турчаком и Олегом Мельниченко и депутатом Сергеем Неверовым, содержит изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Их цель - позволить гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь.
"Граждане смогут сами участвовать в реализации необходимых им программ. Очень важную роль играет инициативное бюджетирование в реализации нацпроектов", - сказал член бюджетного комитета СФ Дмитрий Шатохин. По его словам, предлагаемый законопроект позволит жителям более полно участвовать в местном самоуправлении. Для реализации закона Шатохин предложил Минфину создать Центр компетенций не только на базе ведомства, но и на межведомственном уровне. Он также предложил подумать о школьном, молодежном инициативном бюджетировании. По мнению сенатора, законопроект может быть принят в весеннюю сессию, оптимально, если он вступит в силу в 2021 году.
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Член Общественной палаты Андрей Максимов предложил после рассмотрении законопроекта Госдумой в первом чтении обсудить возможные поправки ко второму чтению. По его словам, "скорее, это юридико-технические предложения". По мнению эксперта, инициативное бюджетирование можно рассматривать не как элемент бюджетного процесса, а как волеизъявление граждан.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2018 году в 68 субъектах федерации на проекты, отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено около 19,3 миллиарда рублей - 10,5 миллиарда из региональных бюджетов и 8,8 миллиарда за счет иных источников (расходов федерального бюджета, бюджетов муниципалитетов, средств населения, юридических лиц, иных форм софинансирования), а общий объем средств софинансирования инициативных проектов только за счет средств населения и юрлиц составил 1,9 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин ранее поручил в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями. На решение этой задачи во многом и направлен законопроект, внесенный в пакете с другим проектом закона, содержащим изменения в Бюджетный кодекс.
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