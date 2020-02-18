В Совфеде поддержали законопроект о "народном" бюджетировании

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенаторы на совещании во вторник поддержали законопроект об инициативном бюджетировании.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий правовую основу для развития практики реализации проектов "инициативного", или народного, бюджетирования на муниципальном уровне.

"Граждане смогут сами участвовать в реализации необходимых им программ. Очень важную роль играет инициативное бюджетирование в реализации нацпроектов", - сказал член бюджетного комитета СФ Дмитрий Шатохин. По его словам, предлагаемый законопроект позволит жителям более полно участвовать в местном самоуправлении. Для реализации закона Шатохин предложил Минфину создать Центр компетенций не только на базе ведомства, но и на межведомственном уровне. Он также предложил подумать о школьном, молодежном инициативном бюджетировании. По мнению сенатора, законопроект может быть принят в весеннюю сессию, оптимально, если он вступит в силу в 2021 году.

Член Общественной палаты Андрей Максимов предложил после рассмотрении законопроекта Госдумой в первом чтении обсудить возможные поправки ко второму чтению. По его словам, "скорее, это юридико-технические предложения". По мнению эксперта, инициативное бюджетирование можно рассматривать не как элемент бюджетного процесса, а как волеизъявление граждан.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2018 году в 68 субъектах федерации на проекты, отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено около 19,3 миллиарда рублей - 10,5 миллиарда из региональных бюджетов и 8,8 миллиарда за счет иных источников (расходов федерального бюджета, бюджетов муниципалитетов, средств населения, юридических лиц, иных форм софинансирования), а общий объем средств софинансирования инициативных проектов только за счет средств населения и юрлиц составил 1,9 миллиарда рублей.