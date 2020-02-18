Хаменеи заявил, что США пытаются разделить власть и народ Ирана

ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. США пытаются разделить власть и народ Ирана , заявил во вторник верховный лидер страны Али Хаменеи в преддверии парламентских выборов в стране, которые пройдут в конце этой недели.

Вы видите пропаганду американцев, как они хотят дистанцировать исламский строй и народ друг от друга. Они постоянно занимаются этим", - приводятся слова Хаменеи на его официальном сайте.

Призвав иранцев к участию в выборах, Хаменеи заявил, что это не только религиозная, но и гражданская обязанность, которая укрепит страну. По его словам, сильный парламент будет принимать законы против "заговоров врагов", сможет сделать страну неуязвимой.

"Выборы смогут свести на нет злые помыслы американцев и сионистов против нашей страны", - добавил он, отметив, что в данный момент на Иран обращены взгляды – как "максимальное давление" американцев сказалось на иранцах.