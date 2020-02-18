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Хаменеи заявил, что США пытаются разделить власть и народ Ирана
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РИА Новости

Хаменеи заявил, что США пытаются разделить власть и народ Ирана

12:59 18.02.2020 (обновлено: 14:14 18.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. США пытаются разделить власть и народ Ирана, заявил во вторник верховный лидер страны Али Хаменеи в преддверии парламентских выборов в стране, которые пройдут в конце этой недели.
Вы видите пропаганду американцев, как они хотят дистанцировать исламский строй и народ друг от друга. Они постоянно занимаются этим", - приводятся слова Хаменеи на его официальном сайте.
Призвав иранцев к участию в выборах, Хаменеи заявил, что это не только религиозная, но и гражданская обязанность, которая укрепит страну. По его словам, сильный парламент будет принимать законы против "заговоров врагов", сможет сделать страну неуязвимой.
"Выборы смогут свести на нет злые помыслы американцев и сионистов против нашей страны", - добавил он, отметив, что в данный момент на Иран обращены взгляды – как "максимальное давление" американцев сказалось на иранцах.
Выборы в однопалатный парламент Ирана пройдут 21 февраля. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Изначально претендентами на участие в выборах были более 15 тысяч человек, более половины из них участвовать в выборах не будут.
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Парламент ИранаАли ХаменеиИранСШАВ мире
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