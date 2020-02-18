Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

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20 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине". Мероприятие пройдёт в рамках проекта "Украинское досье".