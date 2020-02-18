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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"
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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

12:55 18.02.2020 (обновлено: 15:33 18.02.2020)
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20 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине". Мероприятие пройдёт в рамках проекта "Украинское досье".
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Дмитрий НОВИКОВ;
- политолог, директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ;
- политолог, писатель, профессор Дмитрий ВЫДРИН;
- директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

В Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась 14–16 февраля, принял участие и украинский президент Владимир Зеленский. Его выступление вызвало весьма умеренный интерес. Зато настоящей сенсацией стала публикация документа "Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и в евроатлантическом регионе", одним из авторов которого является сам председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Этот документ ставит целью урегулирование ситуации в Донбассе и возобновление сотрудничества Запада и России.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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