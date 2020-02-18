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Террористы все активнее используют IT-технологии, заявили в АТЦ СНГ
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РИА Новости

Террористы все активнее используют IT-технологии, заявили в АТЦ СНГ

11:52 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Международные террористические организации расширяют практику использования цифровых технологий для финансирования своей деятельности, констатировал руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.
"На операционно-тактическом уровне деятельности международных террористических организаций произошли настолько заметные изменения, что мы просто не сможем их проигнорировать", - сказал он, выступая на проходящем в Москве XIII совещании руководителей (начальников штабов) антитеррористических центров государств-участников СНГ.
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По словам Новикова, которые приводит пресс-служба АТЦ СНГ, сегодня хорошо просматривается "важнейшая трансформация" – при сохранении природы и генезиса терроризма совершенно новое качество приобрела практика его реализации. "И связана такая динамика, главным образом, с технологическими решениями нового класса, нового уровня", - заметил он.
"Произошла цифровая трансформация механизмов и каналов финансирования терроризма. Использование террористами в качестве источников доходов средств, получаемых от онлайн-казино, хищения денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, от фишинговых и фарминг-атак, несанкционированного доступа к банковским ресурсам и криптовалютным биржам, направляет вектор борьбы с финансированием терроризма в виртуальную среду", - добавил глава АТЦ СНГ.
По его наблюдению, технологии террора обогатились и за счет использования современной робототехники, прежде всего, беспилотных летательных аппаратов. Многие государства СНГ уже приступили к формированию своего законодательства, регламентирующего оборот беспилотников, в том числе применительно к местам проведения массовых мероприятий и защите критически важных объектов, заключил Новиков.
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