Террористы все активнее используют IT-технологии, заявили в АТЦ СНГ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Международные террористические организации расширяют практику использования цифровых технологий для финансирования своей деятельности, констатировал руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Международные террористические организации расширяют практику использования цифровых технологий для финансирования своей деятельности, констатировал руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков

"На операционно-тактическом уровне деятельности международных террористических организаций произошли настолько заметные изменения, что мы просто не сможем их проигнорировать", - сказал он, выступая на проходящем в Москве XIII совещании руководителей (начальников штабов) антитеррористических центров государств-участников СНГ

По словам Новикова, которые приводит пресс-служба АТЦ СНГ, сегодня хорошо просматривается "важнейшая трансформация" – при сохранении природы и генезиса терроризма совершенно новое качество приобрела практика его реализации. "И связана такая динамика, главным образом, с технологическими решениями нового класса, нового уровня", - заметил он.

"Произошла цифровая трансформация механизмов и каналов финансирования терроризма. Использование террористами в качестве источников доходов средств, получаемых от онлайн-казино, хищения денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, от фишинговых и фарминг-атак, несанкционированного доступа к банковским ресурсам и криптовалютным биржам, направляет вектор борьбы с финансированием терроризма в виртуальную среду", - добавил глава АТЦ СНГ.