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Теплая московская зима позволила зимующим птицам пережить сезон
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РИА Новости

Теплая московская зима позволила зимующим птицам пережить сезон

11:44 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Теплая погода позволила зимующим в столице птицам благополучно пережить зимний сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Ранее синоптики неоднократно обращали внимание на то, что зима в этом году выдалась теплой, температурная аномалия составила около 10 градусов тепла выше нормы.
"В теплую бесснежную зиму птицам, которые остались зимовать на природных территориях Москвы, пережить сезон значительно легче. Открытый доступ к естественному корму и меньшая трата энергии позволяют многим молодым особям пережить эту зиму в здравии", - рассказали в пресс-службе.
Также сообщается, что единичные особи зябликов, зарянок и чёрных дроздов не улетали на зимовку в тёплые края, а остались зимовать в Москве.
Отмечается, что в конце каждой зимы, теплой или холодной, наличие естественного корма в природе резко уменьшается, съедены все ягоды и семена. Поэтому на кормушках появляются нетипичные "виды-кормушечники": длиннохвостые синицы, снегири, чижи, чечетки.
"Период размножения, как правило, наступает по календарному времени, птицы здесь ориентируются больше на длину светового дня, а не на тепло и наличие корма. В целом в истории наблюдений за погодными условиями в столице нынешняя зима побила все температурные рекорды, и, как она в итоге повлияет на успех размножения, покажет только дальнейшее наблюдение", - добавляет пресс-служба.
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