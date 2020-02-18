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Парламент Белоруссии ожидает развития контактов с конгрессом США
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РИА Новости

Парламент Белоруссии ожидает развития контактов с конгрессом США

11:12 18.02.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Дом правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Парламент Белоруссии рассчитывает на развитие контактов с конгрессом США, включая обмен визитами и проведение совместных мероприятий, заявил во вторник в Минске председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.
"Пришло время для прямых контактов между парламентскими структурами наших стран. И сегодня, возможно, мы могли бы начать аккуратный разговор о возможных визитах, контактах, совместных мероприятиях по линии конгресса США и Палаты представителей (Национального собрания Белоруссии - ред.)", - сказал Савиных на встрече с сотрудниками секретариата комитета по международным отношениям сената США.
По его словам, в Минске заинтересованы услышать мнение американской стороны о возможных форматах сотрудничества, а также о повестке дня совместных мероприятий.
"Убежден, что в рамках этих контактов мы сможем лучше понять друг друга, увидеть новые точки соприкосновения, новые возможности для совместного сотрудничества", - сказал белорусский депутат.
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Он напомнил, что до сих пор парламенты двух стран в основном контактировали на полях международных парламентских форумов. При этом, подчеркнул Савиных, в последнее время существенно активизировались визиты высокопоставленных представителей США в Белоруссию. "Мы можем констатировать, что Минск и Вашингтон конструктивно сотрудничают в областях совпадающих интересов, по вопросам безопасности: борьба с преступностью, торговлей людьми, терроризмом, обращением радиоактивных материалов... Возобновлен диалог в военной сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве", - отметил глава парламентской комиссии.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Первого февраля республику посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.
США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства в обеих странах возглавляют временные поверенные. В ходе визита в Минск Помпео подтвердил, что Вашингтон готов в ближайшее время назначить своего посла в Белоруссии. Глава МИД республики в середине февраля заявлял, что Белоруссия в ближайшее время завершит внутренние процедуры, связанные с назначением своего посла в США.
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