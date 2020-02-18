Парламент Белоруссии ожидает развития контактов с конгрессом США

МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Парламент Парламент Белоруссии рассчитывает на развитие контактов с конгрессом США , включая обмен визитами и проведение совместных мероприятий, заявил во вторник в Минске председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных.

"Пришло время для прямых контактов между парламентскими структурами наших стран. И сегодня, возможно, мы могли бы начать аккуратный разговор о возможных визитах, контактах, совместных мероприятиях по линии конгресса США и Палаты представителей (Национального собрания Белоруссии - ред.)", - сказал Савиных на встрече с сотрудниками секретариата комитета по международным отношениям сената США.

По его словам, в Минске заинтересованы услышать мнение американской стороны о возможных форматах сотрудничества, а также о повестке дня совместных мероприятий.

"Убежден, что в рамках этих контактов мы сможем лучше понять друг друга, увидеть новые точки соприкосновения, новые возможности для совместного сотрудничества", - сказал белорусский депутат.

Он напомнил, что до сих пор парламенты двух стран в основном контактировали на полях международных парламентских форумов. При этом, подчеркнул Савиных, в последнее время существенно активизировались визиты высокопоставленных представителей США в Белоруссию. "Мы можем констатировать, что Минск и Вашингтон конструктивно сотрудничают в областях совпадающих интересов, по вопросам безопасности: борьба с преступностью, торговлей людьми, терроризмом, обращением радиоактивных материалов... Возобновлен диалог в военной сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве", - отметил глава парламентской комиссии.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Первого февраля республику посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем.