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Киев пытается играть на противоречиях Минска и Москвы, считает эксперт
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РИА Новости

Киев пытается играть на противоречиях Минска и Москвы, считает эксперт

11:10 18.02.2020 (обновлено: 13:30 18.02.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyВид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото
Вид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото. Архивное фото
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские власти уже не в первый раз пытаются играть на противоречиях Белоруссии и России в экономической сфере, считает научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что если белорусы "захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией".
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"Украина играет в собственных интересах. И ее задача - переформатировать Беларусь, исходя из них. Геополитический выбор Минска для официального Киева не является приемлемым. Поэтому уже не в первый раз украинские власти пытаются играть на экономических противоречиях Минска и Москвы", - сказал РИА Новости Петровский.
По мнению эксперта, в Белоруссии руководство и большинство населения понимают, что евразийская интеграция выступает "естественным механизмом реализации суверенитета и независимости страны". Петровский обратил внимание, что благодаря интеграционным механизмам Белоруссия, в частности, может обеспечить беспрепятственное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала по всему Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Также, по его словам, в 2025 году Минск надеется на выполнение "следующих пунктов интеграции, по которым получит равные тарифы на энергоносители со всеми другими странами-участниками ЕАЭС".
В этой связи, отметил Петровский, заявления украинских чиновников в этой сфере "не играют особой роли, так как некомпетентны и политически ангажированы".
Власти РФ и Белоруссии планировали принять программу углубления интеграции к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Правительствами двух стран была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Однако финальные договоренности в части интеграции заблокировали три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов. Вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих пор остается открытым.
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