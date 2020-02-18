Киев пытается играть на противоречиях Минска и Москвы, считает эксперт

МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские власти уже не в первый раз пытаются играть на противоречиях Украинские власти уже не в первый раз пытаются играть на противоречиях Белоруссии России в экономической сфере, считает научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что если белорусы "захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией".

"Украина играет в собственных интересах. И ее задача - переформатировать Беларусь, исходя из них. Геополитический выбор Минска для официального Киева не является приемлемым. Поэтому уже не в первый раз украинские власти пытаются играть на экономических противоречиях Минска и Москвы", - сказал РИА Новости Петровский.

По мнению эксперта, в Белоруссии руководство и большинство населения понимают, что евразийская интеграция выступает "естественным механизмом реализации суверенитета и независимости страны". Петровский обратил внимание, что благодаря интеграционным механизмам Белоруссия, в частности, может обеспечить беспрепятственное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала по всему Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Также, по его словам, в 2025 году Минск надеется на выполнение "следующих пунктов интеграции, по которым получит равные тарифы на энергоносители со всеми другими странами-участниками ЕАЭС".

В этой связи, отметил Петровский, заявления украинских чиновников в этой сфере "не играют особой роли, так как некомпетентны и политически ангажированы".