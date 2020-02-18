В КБР остаются под наблюдением восемь человек, вернувшихся из Китая

По данным ведомства, по состоянию на 17 февраля в Кабардино-Балкарию из Китая через пункты пропуска через государственную границу в других городах вернулись 13 человек, за которыми в соответствии с нормативными документами установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней.