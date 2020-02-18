Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T10:26+0300
https://ria.ru/20200218/1564910024.html
В КБР остаются под наблюдением восемь человек, вернувшихся из Китая
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564283269_0:0:3113:1752_1036x0_80_0_0_d54e746d7e637f98228c612a2264b5d4.jpg
РИА Новости

В КБР остаются под наблюдением восемь человек, вернувшихся из Китая

10:26 18.02.2020
2701
© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© Виталий Тимкив
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 фев – РИА Новости. Восемь из 13 вернувшихся в Кабардино-Балкарию из Китая жителей республики находятся под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Вчера, 16:16
В Югре из-за коронавируса под наблюдением находятся свыше 70 человек
По данным ведомства, по состоянию на 17 февраля в Кабардино-Балкарию из Китая через пункты пропуска через государственную границу в других городах вернулись 13 человек, за которыми в соответствии с нормативными документами установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней.
"Под медицинским наблюдением остаются восемь человек, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в республике разработан комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Во все медицинские организации разослан алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
6 февраля, 14:40
Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКабардино-Балкарская Республика (КБР)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайВ мире
Рекомендуем
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Автомобиль скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Второй россиянин заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Медицинские работники в защитных костюмах изучают снимок КТ в медицинском центре в городе Ухань, провинция Хубэй
Эксперт рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса
Виды Перми
Власти отказались назвать новую транспортную карту "Пермская езда"
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Телеведущий Дмитрий Дибров
"Внезапный такой обморок": Дибров раскрыл подробности госпитализации
Люди стоят в очереди у кабинета врача-нарколога в Забайкальском краевом наркологическом диспансере
Минздрав рассказал о ходе работы над правилами медосмотра водителей
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Гутерреш заявил, что эпидемия коронавируса под контролем
Коронавирус 2019-nCoV
Эксперт рассказал о зависимости коронавируса от погоды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
Лента новостейМолния