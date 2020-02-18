В КБР остаются под наблюдением восемь человек, вернувшихся из Китая

НАЛЬЧИК, 18 фев – РИА Новости. Восемь из 13 вернувшихся в Кабардино-Балкарию из Китая жителей республики находятся под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
По данным ведомства, по состоянию на 17 февраля в Кабардино-Балкарию из Китая через пункты пропуска через государственную границу в других городах вернулись 13 человек, за которыми в соответствии с нормативными документами установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней.
"Под медицинским наблюдением остаются восемь человек, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в республике разработан комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Во все медицинские организации разослан алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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