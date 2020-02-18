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2020-02-18T15:45+0300
https://ria.ru/20200218/1564909523.html
Российский посол объяснил ухудшение отношений с Польшей
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РИА Новости

Российский посол объяснил ухудшение отношений с Польшей

10:17 18.02.2020 (обновлено: 15:45 18.02.2020)
10478
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев дал оценку нынешнему уровню отношений между Варшавой и Москвой.
"У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны", — заявил он в интервью РБК.
По словам дипломата, оппоненты предпринимают попытки "переиграть" историю, привести ее толкование в соответствие с нынешней политической конъюнктурой. Посол отметил, что роль России в истории стремятся показывать только в негативном свете, тем самым стараясь ослабить ее международные позиции.
Российские власти не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин заявил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
25 января, 20:18
В неоплатном долгу. Пушков напомнил Качиньскому об освобождении Польши
19191166
Обсудить 11
Сергей Андреев (дипломат)ПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да и пёс с ними. У польских правителей на генетическом уровне прописана ненависть к России. Они нам до сих пор Минина и Пожарского простить не могут, а уж более поздние события и подавно. Вообще не вижу смысла пытаться наладить отношения со страной, которая фактически стала еще одним штатом Америки. С ними как с румынами все вопросы только в Вашингтоне стоит решать.
18 февраля, 10:40
Aleks Hap
5900011
Польша это завистливая, маленькая и злобная собачка..... Которую никто не боится!
18 февраля, 10:53
Сергей Новиков
5820010
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