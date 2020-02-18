Российский посол объяснил ухудшение отношений с Польшей

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев дал оценку нынешнему уровню отношений между Варшавой и Москвой.
По словам дипломата, оппоненты предпринимают попытки "переиграть" историю, привести ее толкование в соответствие с нынешней политической конъюнктурой. Посол отметил, что роль России в истории стремятся показывать только в негативном свете, тем самым стараясь ослабить ее международные позиции.
Российские власти не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин заявил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации.