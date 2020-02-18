В России не зафиксировали новых случаев заболевания коронавирусом

В 66 субъектах России развернуты 125 учреждений для медицинского наблюдения на 7559 мест, где размещены 657 граждан КНР. В резерве 211 учреждений на 11680 места, уточнили в Роспотребнадзоре.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.