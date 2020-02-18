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Историк: маккартизм в США вряд ли возможен, есть другие противники
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РИА Новости

Историк: маккартизм в США вряд ли возможен, есть другие противники

09:19 18.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир
Президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости, Михаил Тургиев. Маккартизм в современной Америке невозможен, на его место пришли антииммигрантские настроения, считает историк и автор книг по маккартизму профессор Эллен Шрекер.
Общественное движение маккартизм возникло в 1940-е годы. Оно было названо именем сенатора-республиканца Джозефа Маккарти и выражалось в выявлении потенциально связанных с коммунистами людей в структурах власти и обычно увольнении их. Отправной точкой в истории маккартизма была речь сенатора, прозвучавшая 70 лет назад в феврале 1950 года. Однако злоупотребления в этой "охоте на ведьм" через некоторое время вызвали обратную реакцию общества, и маккартизм сошел на нет.

Мигранты вместо коммунистов

"Маккартизм исторически уникален тем, что он был направлен против всего влияния американского коммунизма, идей, связанных с американским коммунизмом, институтов, таких как профсоюзы... Американский коммунизм больше не существует. И однозначно нет связи между американскими левыми и Россией на сегодня или любой другой страной. Так что возрождения маккартизма не будет", - сказала Шрекер РИА Новости.
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По ее словам, сегодня из подобного наблюдается подогревание настроений против мигрантов, хотя эту карту местные политики часто использовали и раньше.
"Да, есть "внутренние враги", но они не коммунисты, не идеологические противники. Они иностранцы: мексиканцы, иммигранты из мусульманских стран и так далее. Но это не та же идеологическая кампания, какой был маккартизм", - считает эксперт.

Россия не СССР

Она не считает, что в ситуации, когда из-за подозрений в связях с Россией под давлением современных демократов вынуждены были уходить с постов представители команды президента США Дональда Трампа, можно углядеть параллели с маккартизмом, хотя и признает, что политикам и Республиканской, и Демократической партий "по возможности надо иметь внешнего врага".
"Большая разница заключается в том, что тогда были внутренние причины для нападок на левых. Для находившихся тогда не у власти республиканцев это был способ выставить демократов как нелояльных. Не думаю, что мы наблюдаем что-то подобное сегодня", - уверена Шрекер.
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"В любом случае внешнеполитические аспекты сегодня не играют той центральной роли, как это было во времена холодной войны, когда было настоящее ощущение практически легкой истерии, подпитанной и администрацией (Гарри) Трумэна, и республиканцами", - добавила историк.
По ее словам, Трумэн поддерживал маккартизм, так как нуждался в поддержке республиканцев в конгрессе, где те имели большинство.

Трамп не жертва

При этом Шрекер проводит аналогию между Маккарти и Трампом.
"Маккарти начал свою карьеру как демократ и потом стал республиканцем, как и Трамп. У них обоих были связи с нью-йоркским нечистоплотным юристом Роном Коном. То есть у них много общего. Они оба лгали, они оба великолепно понимали, как манипулировать СМИ. Так что есть невероятные аналогии. Но самое важное из них, и на этом обычно не делают акцент, но это, как сильно им помогали мейнстримовые политики", - сказала она.
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При этом, считает эксперт, Республиканская партия, хотя и не была в восторге от методов Маккарти, но мирилась с ним по той же причине, по какой сегодня при неодобрении действий Трампа его при этом поддерживают остальные в партии.
"Возможно, они находят его как минимум непорядочным. Но им нравится то, как он реализует их собственную повестку. Он играет на руку противникам темы борьбы с изменениями климата, он снижает налоги для богатых, он критикует аборты... Трамп делает все это для них, так что они держат нос по ветру и поддерживают его. И то же самое было при Маккарти", - считает Шрекер.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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