Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T08:40+0300
https://ria.ru/20200218/1564906496.html
СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155175/08/1551750838_0:0:3142:1767_1036x0_80_0_0_11aa9b807daf7581d9ccf2b3e762258c.jpg
РИА Новости

СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"

08:40 18.02.2020
618
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и копии документов.
Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев. Сейчас по закону самостоятельно разрабатывать шельф могут только госкомпании - "Газпром" и "Роснефть". Инициатива вице-премьера предполагает возможность частных компаний входить в консорциум с "Росшельфом". По его замыслу, госкорпорация будет осуществлять сбор и экспертизу заявок на участки шельфа, согласовывать проекты разработки месторождений, вести переговоры с инвесторами.
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Вчера, 17:07
Минфин назвал потенциальных получателей "арктических" налоговых льгот
По данным газеты, основная претензия Минэнерго и Минприроды к подобной идее - в неясности смысла создания "Росшельфа". Законопроект не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также вопросы ее финансово-экономической эффективности, пишет издание со ссылкой на письмо замминистра энергетики Павла Сорокина в Минвостокразвития.
Кроме того, "Росшельф", согласно проекту, претендует на многие полномочия действующих органов власти, а сам должен существовать в новом правовом режиме. "Проект создает конфликт интересов: корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля", - говорится в письме Сорокина.
Как отмечает издание, у Минэнерго возникла дюжина базовых возражений к законопроекту, помимо "значительного количества замечаний редакционного и юридико-технического характера, которые могут быть даны в рабочем порядке". Минприроды в своем отзыве заявило об отсутствии "очевидных целей и достаточных оснований" для создания "Росшельфа", пишет газета со ссылкой на источник, знакомый с текстом письма. В министерстве считают, что предоставление госкорпорации заявленных в законопроекте широких полномочий может негативно сказаться на перспективах развития шельфа.
Доводы обоих министерств во многом схожи, отмечает газета. Собеседник издания говорит, что в Минприроды считают, что "наделение корпорации предлагаемыми полномочиями будет противоречить принципам функционирования системы органов исполнительной власти". В министерствах не ответили на запрос газеты.
Юрий Трутнев
27 декабря 2019, 13:11
Трутнев сообщил об одобрении Совбезом основ госполитики в Арктике
430004
Обсудить 0
ГазпромРоснефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Юрий ТрутневЭкономика
Рекомендуем
Стенд компании Samsung
Samsung оценил требования по предустановке российского софта
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Строительство газопровода
Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
Стенд компании Газпром
"Газпром" сообщил о кадровых перестановках в компании
Кадр из сериала Удивительные истории
Опубликован трейлер сериала Стивена Спилберга "Удивительные истории"
Вид на Каракас
Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере IT
3D-принтер
В России ученые сделали шаг к возможности фабричной 3D-печати на дому
Волны на Черном море
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров обсудил с главой Минэкономики Германии водородную энергетику
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Центральный банк России
В ЦБ назвали одну из главных причин хищений со счетов в банках
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ
Цеха встали: украинская промышленность оказалась на грани коллапса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
Лента новостейМолния