Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома

"Сегодня мы имеем ситуацию, что есть два роддома – один на территории областной больницы, он более-менее современный, а второй роддом находится в здании духовной семинарии. В неприспособленном помещении в 1930-1940-х годах был сформирован роддом. Огромные высокие потолки, тяжелое помещение для санобработки, уборки. Все приспособлено зачастую на краю тех нормативов, которые сегодня есть", - подчеркнул губернатор.