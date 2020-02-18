Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T08:25+0300
https://ria.ru/20200218/1564906234.html
Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
https://cdn25.img.ria.ru/images/97864/93/978649339_0:124:2225:1376_1036x0_80_0_0_b19580c99fb46f533836d12b6be3f5e0.jpg
РИА Новости

Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома

08:25 18.02.2020
324
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
КОСТРОМА, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал РИА Новости, что рассчитывает на помощь нового правительства РФ в строительстве роддома, на это требуется, по предварительным расчётам, более 600 миллионов рублей.
Ситников отметил, что в случае приезда в регион премьер-министра России Михаила Мишустина поднимет в беседе вопрос строительства современного роддома в Костроме.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
08:15
Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
"Сегодня мы имеем ситуацию, что есть два роддома – один на территории областной больницы, он более-менее современный, а второй роддом находится в здании духовной семинарии. В неприспособленном помещении в 1930-1940-х годах был сформирован роддом. Огромные высокие потолки, тяжелое помещение для санобработки, уборки. Все приспособлено зачастую на краю тех нормативов, которые сегодня есть", - подчеркнул губернатор.
По его словам, ранее обсуждалось строительство в регионе перинатального центра, но в итоге было решено, что перинатальных центров в соседних Ярославской и Ивановской областях достаточно.
"Очень нужен современный роддом региону. Средства на это потребуются очень серьезные. Это более 600 миллионов рублей. Но очевидно абсолютно, что это надо делать в обязательном порядке", - заявил Ситников.
Лесовозы
05:45Костромская область
Костромская область заинтересована в продаже в КНР фанеры и древплиты
1120102
Обсудить 1
Сергей СитниковМихаил МишустинКостромская областьРоссияКостромаОбщество
Рекомендуем
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
Города России. Кострома
Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
В Кирове на базе областной больницы создали крупнейшую государственную лабораторию Приволжского федерального округа
Костромские власти пересмотрят меры поддержки сельских врачей
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Костромской губернатор прокомментировал работу нового правительства
Солдаты армии Израиля на учениях
Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
Лесовозы
Костромская область заинтересована в продаже в КНР фанеры и древплиты
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
Александр Башкин
Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр доработают
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная
СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
Кирилл Кабанов
Эксперт прокомментировал слова костромского губернатора о коррупции
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о предложении внести поправку об абортах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
20:01США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Лента новостейМолния