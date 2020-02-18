Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома

КОСТРОМА, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал РИА Новости, что рассчитывает на помощь нового правительства РФ в строительстве роддома, на это требуется, по предварительным расчётам, более 600 миллионов рублей.
Ситников отметил, что в случае приезда в регион премьер-министра России Михаила Мишустина поднимет в беседе вопрос строительства современного роддома в Костроме.
"Сегодня мы имеем ситуацию, что есть два роддома – один на территории областной больницы, он более-менее современный, а второй роддом находится в здании духовной семинарии. В неприспособленном помещении в 1930-1940-х годах был сформирован роддом. Огромные высокие потолки, тяжелое помещение для санобработки, уборки. Все приспособлено зачастую на краю тех нормативов, которые сегодня есть", - подчеркнул губернатор.
По его словам, ранее обсуждалось строительство в регионе перинатального центра, но в итоге было решено, что перинатальных центров в соседних Ярославской и Ивановской областях достаточно.
"Очень нужен современный роддом региону. Средства на это потребуются очень серьезные. Это более 600 миллионов рублей. Но очевидно абсолютно, что это надо делать в обязательном порядке", - заявил Ситников.