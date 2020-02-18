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В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
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РИА Новости

В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков

07:18 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Автомобили "скорой помощи". Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 фев - РИА Новости. Двоих подростков из города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, отравившихся медикаментами, перевели из реанимации в детское отделение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик и 14-летняя девочка, отравившиеся неизвестным веществом, были найдены на мосту на проспекте Кирова. Подростки в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию в конце января. Для определения тактики лечения в медучреждение выезжала бригада токсикологов из Кемерово. Следователи по данному факту начали доследственную проверку. Позже выяснилось, что подростки отравились медикаментами.
"Их (подростков – ред.) из реанимации перевели в детское отделение. Они находятся под пристальным наблюдением медиков", – сообщили РИА новости в пресс-службе центра.
Палата в больнице. Архивное фото
30 мая 2017, 11:52
В Якутии трое детей попали в реанимацию, отравившись медикаментами
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КемеровоЛенинск-КузнецкийКемеровская областьПроисшествия
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