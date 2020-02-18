СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса

ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. На аварийной японской АЭС "Фукусима-1" к концу месяца возникнет нехватка защитных костюмов, необходимых для проведения работ по ликвидации последствий аварии 2011 года, из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщил телеканал NHK.
Прогнозируется нехватка защитных костюмов, которые необходимы при работах по подготовке к демонтажу реакторов, в связи с тем, что их производство и транспортировка в Китае затруднены из-за вспышки нового типа коронавируса. С марта их планируется заменить на запасные, а к апрелю переориентироваться на продукцию других производителей.
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Запасы на складах курток с прозрачным карманом для дозиметра иссякнут к 27 февраля. Администрация станции планирует временно перейти на их многоразовое использование там, где это возможно. При работах с водой до сих пор использовались водонепроницаемые костюмы, однако со вторника их заменят на водозащитные комплекты куртка-брюки из плотного полиэтилена, которые продаются в обычных магазинах. Администрация станции подчеркивает, что эти меры носят временный характер до тех пор, пока ситуация с поставкам не нормализуется.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
АЭС "Фукусима-1" не функционирует после разрушения 11 марта 2011 года в результате землетрясения магнитудой 9,0 и вызванного им цунами. Полная ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.
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