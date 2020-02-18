Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T06:47+0300
https://ria.ru/20200218/1564904955.html
СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/149667/62/1496676262_0:426:3800:2564_1036x0_80_0_0_97c5f7b80dacbad4f7cd6a415a09f1c3.jpg
РИА Новости

СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса

06:47 18.02.2020
2171
© AP Photo / Noboru HashimtoРаботы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония
© AP Photo / Noboru Hashimto
Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. На аварийной японской АЭС "Фукусима-1" к концу месяца возникнет нехватка защитных костюмов, необходимых для проведения работ по ликвидации последствий аварии 2011 года, из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщил телеканал NHK.
Прогнозируется нехватка защитных костюмов, которые необходимы при работах по подготовке к демонтажу реакторов, в связи с тем, что их производство и транспортировка в Китае затруднены из-за вспышки нового типа коронавируса. С марта их планируется заменить на запасные, а к апрелю переориентироваться на продукцию других производителей.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Запасы на складах курток с прозрачным карманом для дозиметра иссякнут к 27 февраля. Администрация станции планирует временно перейти на их многоразовое использование там, где это возможно. При работах с водой до сих пор использовались водонепроницаемые костюмы, однако со вторника их заменят на водозащитные комплекты куртка-брюки из плотного полиэтилена, которые продаются в обычных магазинах. Администрация станции подчеркивает, что эти меры носят временный характер до тех пор, пока ситуация с поставкам не нормализуется.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
АЭС "Фукусима-1" не функционирует после разрушения 11 марта 2011 года в результате землетрясения магнитудой 9,0 и вызванного им цунами. Полная ликвидация последствий аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.
АЭС Ои на острове Хонсю, Япония
11 декабря 2019, 10:12
Власти Японии одобрили планы демонтажа двух реакторов на АЭС "Ои"
284202
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАЭС "Фукусима"Фукусима-1КитайЯпонияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль радиационного контроля
В Ульяновской области назвали причину радиоактивного загрязнения в НИИ
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Медицинские работники в защитных костюмах изучают снимок КТ в медицинском центре в городе Ухань, провинция Хубэй
Эксперт рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
Эксперт рассказал о зависимости коронавируса от погоды
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Гутерреш заявил, что эпидемия коронавируса под контролем
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Эксперт оценил вероятность перехода коронавируса на домашний скот
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
20:15Турция не намерена просить НАТО о вмешательстве в конфликт в Идлибе
20:03Богданов обсудил с ХАМАС палестино-израильское урегулирование
20:01США убеждают Индию и Китай отказаться от венесуэльской нефти
Лента новостейМолния