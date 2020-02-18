СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса

Запасы на складах курток с прозрачным карманом для дозиметра иссякнут к 27 февраля. Администрация станции планирует временно перейти на их многоразовое использование там, где это возможно. При работах с водой до сих пор использовались водонепроницаемые костюмы, однако со вторника их заменят на водозащитные комплекты куртка-брюки из плотного полиэтилена, которые продаются в обычных магазинах. Администрация станции подчеркивает, что эти меры носят временный характер до тех пор, пока ситуация с поставкам не нормализуется.