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Названа категория россиян, которой могут начать отказывать в кредитах
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РИА Новости

Названа категория россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

02:43 18.02.2020
13155
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота банка
Работа банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа банка. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россияне, которые получают "серую зарплату", могут лишиться возможности получать кредиты в банках, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с "Парламентской газетой".
В понедельник ЦБ внес в нижнюю палату Федерального собрания проект закона, согласно которому банки смогут использовать данные ФНС о заемщиках.
По словам Аксакова, законопроект могут принять до конца весенней сессии. Эта мера, по мнению депутата, позволит эффективнее управлять рисками россиян, которые претендуют на потребительские расходы, поскольку таким образом информация об их доходах будет точнее.
"Зная доходы заемщика, подтверждённые ФНС, кредитной организации будет легче собрать полную информация о сумме выплат по кредитам и общем размере доходов клиента", — пояснил парламентарий.
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На вопрос о том, что будет с потребителями, которые все еще получают зарплату "в конвертах", Аксаков ответил, что с большей долей вероятности, им будут отказывать в возможности получить кредит.
"Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше", — отметил депутат.
Аксаков объяснил необходимость такой меры в стимуляции граждан получать "белые зарплаты".
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КредитыГосдума РФЦентральный Банк РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Анатолий АксаковЭкономика
Популярные комментарии
Каждый третий россиянин получает зарплату в конвертах, так что это неслабо аукнется для незащищённой и бесправной категории работников, кто и так не зарабатывает ни стажа, ни баллов, пытаясь просто выжить в нынешних безнадёжных условиях. В действительности, во многих регионах страны, очень трудно устроиться на официальную работу с достойной (неминимальной) оплатой труда, не прибегая к помощи знакомых или связям родственников, для выхода на нужных людей. Думцы наверняка и не рассматривают такие варианты, что эти люди берут кредиты от безысходности при неблагоприятно сложившихся обстоятельствах - будь то тяжёлая болезнь, жизненно необходимая дорогостоящая операция или, к сожалению, похороны близкого человека... да что уж - зачастую оказывается непосильно тяжело собрать детей к 1 сентября в школу без кредита...
18 февраля, 08:27
Leonid
910301
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