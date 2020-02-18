Названа категория россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

В понедельник ЦБ внес в нижнюю палату Федерального собрания проект закона, согласно которому банки смогут использовать данные ФНС о заемщиках.

По словам Аксакова, законопроект могут принять до конца весенней сессии. Эта мера, по мнению депутата, позволит эффективнее управлять рисками россиян, которые претендуют на потребительские расходы, поскольку таким образом информация об их доходах будет точнее.

"Зная доходы заемщика, подтверждённые ФНС, кредитной организации будет легче собрать полную информация о сумме выплат по кредитам и общем размере доходов клиента", — пояснил парламентарий.

На вопрос о том, что будет с потребителями, которые все еще получают зарплату "в конвертах", Аксаков ответил, что с большей долей вероятности, им будут отказывать в возможности получить кредит.

"Скорее всего, таким клиентам откажут в выдаче кредита или процентная ставка из-за рисков банка будет выше", — отметил депутат.