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Главы МИД и Минобороны России и Италии соберутся в формате "2+2"
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РИА Новости

Главы МИД и Минобороны России и Италии соберутся в формате "2+2"

01:00 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
РИМ, 18 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи ди Майо вместе с главами оборонных ведомств двух стран Сергеем Шойгу и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2" обсудят во вторник в Риме вопросы контроля над вооружениями, кризисы в Ливии, Сирии и на Украине.
Последний раз министры проводили консультации в таком формате почти семь лет назад, в августе 2013 года. Формат действует с 2009 года, всего состоялось три встречи, не считая нынешней.
В Риме запланированы отдельные переговоры Лаврова с его итальянским коллегой и двусторонние контакты по линии глав оборонных ведомств обеих стран. Кроме того, четырех министров примет глава итальянского правительства Джузеппе Конте.

Основные вопросы

В МИД РФ сообщили, что на переговорах будет обсуждаться широкий круг тем, в том числе вопросы, связанные с контролем над вооружениями и безопасностью в Европе, региональные кризисы и вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
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"В частности, стороны сверят позиции по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, нераспространения и предотвращения гонки вооружений в космосе. Планируется обсудить региональные проблемы, включая ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Ливии, Сирии и на Украине", - сообщили в министерстве.
Буквально накануне встречи министров, в Мюнхене прошла первая встреча международного комитета по Ливии, решение о его создании было принято на конференции в Берлине 19 января. Участники мюнхенской встречи обсудили ход выполнения решений берлинской конференции и выразили озабоченность продолжающимися нарушениями оружейного эмбарго СБ ООН в отношении Ливии. По словам заместителя спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс, оружейное эмбарго "превратилось в шутку", потому что вооружения поступают в Ливию по земле, воде и воздуху. В понедельник министры иностранных дел Евросоюза договорились возобновить усилия по недопущению поставок оружия противоборствующим сторонам, отправив корабли к востоку Ливии для предотвращения контрабанды оружия.
Другой проблемой остается несоблюдение режима прекращения огня в Ливии, которое, по словам Уильямс, висит на волоске, а экономическая ситуация в стране ухудшается из-за продолжающейся блокады нефтяных портов и надвигающегося банковского кризиса.
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В январе Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) со штаб-квартирой в Триполи объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий ЛНА Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.
В феврале NOC сообщила, что добыча нефти в результате блокирования нефтяных портов снизилась до 181,5 тысячи баррелей в сутки (нормальный уровень - 1,22 миллиона баррелей в день), потери превысили 1 миллиард долларов.
В свою очередь, Центробанк Ливии опубликовал в сети Twitter 10 февраля отчет, согласно которому поступления в бюджет от экспорта нефти в январе 2020 года сократились до нуля из-за блокирования портов, снижение добычи и приостановка экспорта нефти в стране привела к прямым потерям в размере более 2,5 миллиарда ливийских динаров (1,77 миллиарда долларов). Центробанк призвал незамедлительно восстановить нефтедобычу и экспорт нефти, поскольку потеря единственного источника дохода государства ведет к политическому, экономическому и социальному кризису в стране.
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Несмотря на предпринимаемые усилия, изменить ситуацию в Ливии в лучшую сторону пока не удается. Хотя в Женеве продолжаются переговоры по прекращению огня в Ливии в формате "5+5", очередной раунд стартует во вторник. Кроме того, 26 февраля в Женеве должен состоятся форум политического диалога, идут переговоры и по линии экономической экспертной комиссии, которая собиралась уже два раза в Тунисе и Каире.
Но пока все международные усилия по урегулированию в Ливии блокируются неготовностью к прямым контактам главных противоборствующих сторон в Ливии - главы ПНС Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Одну из попыток усадить их за стол переговоров предприняла Москва в середине января. Тогда переговоры шли с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Турции с представителями ливийских сторон, по итогам был выработан документ, подписать который согласился только Саррадж. Но в Москве отмечают, что даже несмотря на отказ Хафтара поставить свою подпись, все положения московского документа, по сути, выполняются.
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Ситуация вокруг Ливии усложняется еще тем, что в конце ноября 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом в начале января оказания военной поддержки Ливии Анкара заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. Эрдоган утверждает, что Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.

Первый раз за семь лет

По словам профессора кафедры дипломатии МГИМО МИД России Татьяны Зоновой, долгий перерыв во встречах в формате "2+2" последовал из-за событий на Украине в 2014 году и ухудшений отношений России и Запада. "Италия является членом НАТО и Европейского союза и не могла действовать самостоятельно на международной арене, следовала тем решениям, которые были приняты в ЕС о некой изоляции России. Но сейчас ситуация действительно меняется, настроения меняются, предпринимаются попытки восстановить отношения с Россией в полном формате", - сказала она.
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По ее мнению основным вопросом, который будет обсуждаться на встрече, станет Ливия, ситуация вокруг которой очень волнует Рим.
"Италия старается в переговорах с нами привлечь Россию к тому, чтобы помочь решить ситуацию, которая сложилась вокруг Ливии. Для них Ливия чрезвычайно важна, поскольку это поставщик энергии, ресурсов. Для Италии крайне важно, чтобы ситуация в Ливии разрешилась мирным путем, и они считают, что Россия может внести свой положительный вклад в решение конфликта. У России есть контакты и с правительством Сарраджа, и с Хафтаром, и с представителями других политических сил", - подчеркнула Зонова.
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Джузеппе КонтеЛуиджи Ди МайоСергей ЛавровЕвросоюзСергей ШойгуЛивияРимСирияРоссияИталияУкраинаВ мире
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