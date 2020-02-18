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Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
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РИА Новости

Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе

08:00 18.02.2020
99814
© AFP 2020 / Fabrice CoffriniОфис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
© AFP 2020 / Fabrice Coffrini
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Неприятные сюрпризы неизбежно поджидают тех, кто считает себя "равнее" других.
Минувшая неделя должна была стать для США триумфальным крещендо в вяло разыгрываемой шпионской пьесе с телекоммуникационным оборудованием китайской компании Huawei в роли главного злодея и русским ГРУ в массовке.
В американской прессе и на официальных онлайн-ресурсах были синхронно опубликованы: 1) явное, окончательное, недвусмысленное и официальное обвинение компании Huawei в том, что они минимум в течение десяти лет имели секретный доступ к данным мобильных сетей по всему миру, где было установлено их оборудование, и 2) Национальная контрразведывательная стратегия США на 2020-22 годы (The National Counterintelligence Strategy of the United States of America 2020-2022), главным смыслом которой как раз и является борьба с проявлениями, подобными описанным в пункте первом.
Но хорошо продуманный медиаплан с хорошими PR-перспективами потерпел крушение на фоне грандиозного скандала, в центре которого оказались власти США и их спецслужбы.
По роковой случайности (а возможно, по циничному расчету) на страницах издания The Washington Post, не очень хорошо относящегося к г-ну Трампу, было опубликовано разгромное расследование, главный вывод которого гласил: власти США более 50 лет подряд свободно читали и слушали зашифрованные коммуникации более 120 стран мира, используя тот же метод, в котором они сейчас обвиняют Huawei.
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Напомним: согласно документам, подлинность которых не оспорило ни одно из официальных ведомств, ЦРУ в партнерстве с немецкой BND с конца Второй мировой войны до 2018 года тайно владели швейцарской компанией Crypto AG, которая являлась лидером по производству "сверхзащищенного" коммуникационного оборудования. Это оборудование закупалось по всему миру специально для обеспечения критично важных государственных и дипломатических каналов связи и не вызывало абсолютно никаких подозрений как продукт уважаемой и тщательно поддерживающей свой нейтральный имидж страны.
Благодаря тому что в оборудование Crypto AG изначально были встроены "шпионские" возможности (так называемый backdoor), день и ночь трудящиеся аналитики АНБ на ходу расшифровывали не менее 40 процентов всех секретных коммуникаций иностранных государств, включая личные каналы связи большинства мировых лидеров и даже папы римского.
...Масштаб скандала был обусловлен отнюдь не самим фактом того, что США беззастенчиво шпионили за всеми и каждым в течение полувека. А тем, что американцы с одинаковым энтузиазмом охотились за секретами как врагов, так и лучших друзей.
Американские спецслужбы рутинно шпионили за лидерами, официальными лицами, организациями, компаниями и в ряде случаев целым населением таких стран, как Франция, Испания, Бельгия, Италия и Норвегия, на постоянной основе вскрывали коммуникации всех своих союзников по НАТО и хозяйничали в коммуникациях своих союзников по Второй мировой войне. Одним из позорнейших конфузов американцев стало обнародование факта, когда Обама дал указание прослушивать личный телефон Ангелы Меркель вскоре после того, как он неоднократно признавался ей в дружбе, любви и трансатлантической верности.
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При этом официальные деятели из спецслужб США сегодня не только не считают подобную деятельность незаконной, аморальной и порой просто предательской (по крайней мере, в отношении союзников), но и совершенно оправданной, правильной и необходимой.
По словам Бобби Рэя Инмана, который был директором АНБ и исполнительным директором ЦРУ в 70-80 годах, по поводу операции "Рубикон" у него "ноль сожалений. Это был очень ценный источник информации из коммуникации большей части мировых лидеров, важных для США".
Бывший американский дипломат, а ныне эксперт американского Центра стратегических международных исследований Джеймс Льюис отмечает, что "все большие страны используют шпионаж, а многие из тех, кто жалуется, сами шпионят за нами".
Но лучше всего выражает позицию американских властей на эту тему цитата из публикации в одном из самых "программных" изданий в медиаистеблишменте США — National Interest: "Соединенные Штаты должны быть готовы собирать разведанные на своих союзников. Почему? Правительство США должно собирать международные разведданные, чтобы выполнять свою самую важную задачу: обеспечивать безопасность, свободу и благополучие своих граждан. Сбор подобных данных на наших союзников иногда необходим для выполнения этой задачи. <…> Давайте вспомним, что означает быть союзником США: это значит, что американские граждане готовы защитить те или иные страны своими ресурсами и, в крайнем случае, своими жизнями. Поэтому, поскольку наши союзники просят их защитить, мы имеем оправданный интерес в том, чтобы знать, что у них там происходит".
Однако, признавая за собой право быть официальным мировым шпионом, США впадают в ярость, если им кажется, что кто-то посягает на их прерогативу, — что и произошло в случае с Huawei.
Остров Грейт-Бласкет
Вчера, 12:13Сказано в эфире
Военный эксперт: сообщения о ГРУ в Ирландии ‒ это "газетный карасик"Службы безопасности Ирландии полагают, что российская военная разведка направила своих агентов в эту страну, чтобы выяснить, где проходят подводные кабели связи между Европой и США, пишут СМИ. Военный эксперт Михаил Ненашев в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.
Напомним, что США в течение всего прошлого года вели беспрецедентную кампанию, направленную против использования другими западными странами оборудования Huawei для сетей 5G под предлогом угроз для безопасности, не брезгуя прямым давлением и угрозами.
Например, Дональд Трамп лично отговаривал английского премьера Бориса Джонсона от решения допустить Huawei в строительство 5G-сетей, а глава Госдепа Майк Помпео совершил в Англию специальный гранд-вояж (правда, неудачный). Посол США в Германии и вовсе предъявил ультиматум: США откажутся делиться с Германией разведывательной информацией, если они будут использовать оборудование от этого производителя. Чехия под прессингом предсказуемо выпустила для своих компаний "предупреждение" против использования Huawei, а Польша даже обнаружила в своих рядах китайского шпиона. Однако большинство стран, на которые пытались надавить США, включая Англию, Германию, Индию и ОАЭ, остались при своем мнении.
Причина: отсутствие прямых (и даже косвенных) улик о рисках для государственной безопасности при использовании оборудования Huawei. По многочисленным свидетельствам официальных лиц, ни на одном из брифингов для представителей зарубежных спецслужб американцы не смогли предоставить ни одного конкретного факта злоупотреблений компании.
По мнению экспертов и аналитиков, истерия по поводу Huawei объясняется только одним: американцы на собственном опыте знают, какие колоссальные возможности дает обладание "задними дверями" и какую силу может иметь собранная информация при практически полной невозможности обнаружить утечку, и им просто нестерпимо представить, что данными возможностями даже в теории может обладать кто-то другой. Соответственно, сам масштаб скандала с Huawei может дать представление о деятельности самих американцев — что и было подтверждено расследованием по поводу компании Crypto AG.
Секретный кот. Путин поиграл с американцами в кошки-мышки
21 ноября 2019, 18:22Акценты
Секретный кот. Путин поиграл с американцами в "кошки-мышки"Это когда Путин про союзников США сказал "подхрюкивают", те, сколько ни вертели пятачком, сколько ни совали рыло в калашный ряд, а так и не додумались, о чем это он. А "цап-царап" – это уже конкретно.
Ситуацию хорошо иллюстрируют слова независимого консультанта по кибербезопасности Лукаша Олейника: "Технологии сейчас являются важнейшей темой — важнее чем когда-либо. Самое главное — это иметь полный и одновременный контроль и над ПО, и над "железом". Кому вы доверяете? Это вопрос национального цифрового суверенитета".
Именно этот вопрос в свете отрезвляющих откровений в рамках скандала с Crypto AG должны задать себе все, кто до недавнего времени критиковал инициативы руководства нашей страны по укреплению того самого цифрового суверенитета, отсутствие которого — прямой путь в никуда.
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Папа РимскийМайк ПомпеоДональд ТрампThe Washington PostГлавное разведывательное управление РФHuawei TechnologiesАнглияНорвегияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Да какая свобода на Западе!!! Там тотальный контроль за всем и каждым!!! Россия по сравнению с Западом- центр свободы и демократии!!!😂😂😂
18 февраля, 08:16
Alex Capilat
32690042397
Никто там не следит, тем более наши пытаются во всем подражать штатам. Но в отличии от России, там как минимум две правящие силы в стране
18 февраля, 08:19
Кот на дереве
32826113271
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