Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе

В американской прессе и на официальных онлайн-ресурсах были синхронно опубликованы: 1) явное, окончательное, недвусмысленное и официальное обвинение компании Huawei в том, что они минимум в течение десяти лет имели секретный доступ к данным мобильных сетей по всему миру, где было установлено их оборудование , и 2) Национальная контрразведывательная стратегия США на 2020-22 годы ( The National Counterintelligence Strategy of the United States of America 2020-2022 ), главным смыслом которой как раз и является борьба с проявлениями, подобными описанным в пункте первом.