Фотокорреспондента "Россия сегодня" наградили на Picture of the Year

Серия портретов "Серая зона. Жизнь в тени войны" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова отмечена наградой "За совершенство" (Award of Excellence) на престижнейшем международном конкурсе Picture of the Year (POY). "Жизнь в тени войны" продолжает основную тему "Серой зоны", истории о жизни людей вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе . В объективе репортера – страх и отчаяние жителей "Серой зоны" перед неизвестностью войны, взятые крупным планом. "Это состояние экзистенциального одиночества человека, потерявшего надежду", - говорит о своем проекте фотограф.

Конкурс фотожурналистики POY, Pictures of the Year, организован университетом Колумбии, штат Миссури, США. Впервые Picture of the Year прошел в 1944 году. На момент создания конкурса его организаторы ставили своей целью воздать должное работе военкоров. В 2001 году конкурс стал международным. Сейчас число заявок от конкурсантов увеличилось до десятков тысяч.