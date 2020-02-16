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Фотокорреспондента "Россия сегодня" наградили на Picture of the Year
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РИА Новости

Фотокорреспондента "Россия сегодня" наградили на Picture of the Year

21:41 16.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковЖители села Молодежное в Луганской области.
Жители села Молодежное в Луганской области.
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 15 фев – пресс-служба МИА "Россия сегодня". Серия портретов "Серая зона. Жизнь в тени войны" специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Валерия Мельникова отмечена наградой "За совершенство" (Award of Excellence) на престижнейшем международном конкурсе Picture of the Year (POY). "Жизнь в тени войны" продолжает основную тему "Серой зоны", истории о жизни людей вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе. В объективе репортера – страх и отчаяние жителей "Серой зоны" перед неизвестностью войны, взятые крупным планом. "Это состояние экзистенциального одиночества человека, потерявшего надежду", - говорит о своем проекте фотограф.
Конкурс фотожурналистики POY, Pictures of the Year, организован университетом Колумбии, штат Миссури, США. Впервые Picture of the Year прошел в 1944 году. На момент создания конкурса его организаторы ставили своей целью воздать должное работе военкоров. В 2001 году конкурс стал международным. Сейчас число заявок от конкурсантов увеличилось до десятков тысяч.
РИА Новости представит на Art Russia проект Музей исчезнувших картин
12 февраля, 18:45
РИА Новости представит на Art Russia проект "Музей исчезнувших картин"
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МИА "Россия сегодня"ДонбассНовости агентства
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