Фотокорреспондента "Россия сегодня" наградили на Picture of the Year

Конкурс фотожурналистики POY, Pictures of the Year, организован университетом Колумбии, штат Миссури, США. Впервые Picture of the Year прошел в 1944 году. На момент создания конкурса его организаторы ставили своей целью воздать должное работе военкоров. В 2001 году конкурс стал международным. Сейчас число заявок от конкурсантов увеличилось до десятков тысяч.