Эксперт прокомментировал слова костромского губернатора о коррупции

Ситников 13 февраля провел пресс-конференцию в Костроме в отеле "Островский". Один из журналистов задал ему вопрос о том, оплачивала ли администрация региона аренду зала, на что губернатор ответил, что зал на время общения с прессой был предоставлен бесплатно. Журналист предположил, что это могло бы быть нарушением антикоррупционного законодательства. Губернатор ответил, что речь идет не о частном мероприятии, а об общественном, и здесь, по его мнению, должен быть другой подход.

"Кода мы говорим о коррупции, мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что если жена тебе бритвенные принадлежности подарит, не является ли это коррупцией? Сегодня такие вопросы начинают возникать. А что страшнее самой коррупции, знаете? Борьба с коррупцией. К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, так беремся с залихватской удалью и победим всех, и себя в том числе. Очень аккуратно надо относиться к этим вопросам", - сказал глава региона. СМИ растиражировали фразу губернатора о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.

По мнению Кабанова, Ситников в своем выступлении затронул правильную тему. "Дело в том, что борьба с коррупцией иногда превращается в абсолютно непонятные истории. Когда проходят проверки, и чтобы что-то найти, проверяющие начинают хвататься за мелочи. То есть вместо борьбы с коррупцией - обычный формализм. И это является проблемой. Потому что реальная борьба с коррупцией сходит на формальные принципы. Это реально очень плохо", - сказал глава НАК.

Он отметил, что в сфере борьбы с коррупцией начинают возникать проблемы правоприменения - например, когда чиновникам предъявляют претензии, что у них есть незакрытые счета в банках, а это были кредитные счета.

"Поэтому как раз в этом контексте и звучало выступление губернатора. И я всегда говорил, что когда не понимаешь, не надо выдергивать фразы, как это сделали отдельные журналисты. Кому то оказалось очень удобно это повернуть и устроить вот такое шоу", - прокомментировал Кабанов.