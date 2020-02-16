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Эксперт прокомментировал слова костромского губернатора о коррупции
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова костромского губернатора о коррупции

21:24 16.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКирилл Кабанов
Кирилл Кабанов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Журналисты выдернули из контекста слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова, заявившего на пресс-конференции, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, на самом деле губернатор затронул правильную тему, говорится в комментарии председателя общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" (НАК) Кирилла Кабанова, предоставленном РИА Новости.
Ситников 13 февраля провел пресс-конференцию в Костроме в отеле "Островский". Один из журналистов задал ему вопрос о том, оплачивала ли администрация региона аренду зала, на что губернатор ответил, что зал на время общения с прессой был предоставлен бесплатно. Журналист предположил, что это могло бы быть нарушением антикоррупционного законодательства. Губернатор ответил, что речь идет не о частном мероприятии, а об общественном, и здесь, по его мнению, должен быть другой подход.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Вчера, 12:47
Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции
"Кода мы говорим о коррупции, мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что если жена тебе бритвенные принадлежности подарит, не является ли это коррупцией? Сегодня такие вопросы начинают возникать. А что страшнее самой коррупции, знаете? Борьба с коррупцией. К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, так беремся с залихватской удалью и победим всех, и себя в том числе. Очень аккуратно надо относиться к этим вопросам", - сказал глава региона. СМИ растиражировали фразу губернатора о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
По мнению Кабанова, Ситников в своем выступлении затронул правильную тему. "Дело в том, что борьба с коррупцией иногда превращается в абсолютно непонятные истории. Когда проходят проверки, и чтобы что-то найти, проверяющие начинают хвататься за мелочи. То есть вместо борьбы с коррупцией - обычный формализм. И это является проблемой. Потому что реальная борьба с коррупцией сходит на формальные принципы. Это реально очень плохо", - сказал глава НАК.
Он отметил, что в сфере борьбы с коррупцией начинают возникать проблемы правоприменения - например, когда чиновникам предъявляют претензии, что у них есть незакрытые счета в банках, а это были кредитные счета.
"Поэтому как раз в этом контексте и звучало выступление губернатора. И я всегда говорил, что когда не понимаешь, не надо выдергивать фразы, как это сделали отдельные журналисты. Кому то оказалось очень удобно это повернуть и устроить вот такое шоу", - прокомментировал Кабанов.
"В Костромской области, кстати, ситуация по противодействию коррупции одна из лучших в стране. Губернатор очень строг в этом вопросе. Ни он сам, ни его родственники, никто никогда не были замешаны в коррупционных историях", - подчеркнул он.
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Кирилл КабановНациональный антикоррупционный комитетСергей СитниковКостромская областьПолитика
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