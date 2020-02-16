Епископ назвал слова протоиерея Смирнова о женщинах оскорбительными

"Да, это прискорбно: было бы лучше, чтобы люди официально брали ответственность перед обществом (да и законодательно друг перед другом и перед детьми). Ну, что же, да - в современном обществе есть проблема ответственности. Но это не дает повод к высказанной характеристике (за исключением ограниченного числа случаев оказания известных услуг на длительной основе - но зачем говорить о том, что и так очевидно?)", - отметил епископ.