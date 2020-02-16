Епископ назвал слова протоиерея Смирнова о женщинах оскорбительными

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Воскресенский Савва (Тутунов) назвал оскорбительными слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Ранее во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". В Госдуме назвали его высказывание оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде, в свою очередь, отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные "резкие" заявления сочли неправильными.
"Во-первых, использованное выражение очевидно оскорбительно. Да, знаю всевозможные реплики по поводу "библейских оскорблений" навроде "порождений ехидновых". Но есть социальный контекст, требующий определенной лексической этики. Использование подобного выражения в данном контексте считаю неприемлемым", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Во-вторых, в современным социуме, по его словам, не оформленные в ЗАГСе отношения многими светскими людьми рассматриваются уже как семейные, особенно при наличии детей.
"Да, это прискорбно: было бы лучше, чтобы люди официально брали ответственность перед обществом (да и законодательно друг перед другом и перед детьми). Ну, что же, да - в современном обществе есть проблема ответственности. Но это не дает повод к высказанной характеристике (за исключением ограниченного числа случаев оказания известных услуг на длительной основе - но зачем говорить о том, что и так очевидно?)", - отметил епископ.
Кроме того, в высказывании отца Димитрия Смирнова, по его мнению, справедливо указывается на безответственность мужчин, не желающих оформлять брак. Но это епископ расценивает скорее как трагедию женщины, "а не повод ее оскорбить".
Кроме того, он напомнил об официальной позиции РПЦ по поводу гражданских браков: такая форма отношений греховна, однако, "духовник, зная обстоятельства жизни конкретного человека, по снисхождению к немощи человеческой в исключительных случаях может допустить до причастия ту сторону, которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключить законный брак".