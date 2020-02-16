Мюнхенская конференция по безопасности как сеанс психоанализа

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности , завершившаяся в воскресенье в баварской столице, все меньше похожа на форум, на котором решаются вопросы по теме, вынесенной в ее название, и все чаще напоминает групповой сеанс психоанализа.

Попытки осознать свое место в современном мире, понять, почему все произошло именно так, а не иначе, кто друг, а кто недоброжелатель - это, кажется, занимало участников форума едва ли не больше, чем обеспечение всего того, что мы обычно понимаем под словом "безопасность".

Как грустно заметил один из участников конференции, "есть мнение, что мы обсуждаем общие ценности, потому что теряем силу".

Запад без Запада

"Беззападность", "Состояние демократии на Западе", "Что мы защищаем", "Капитуляция Запада". Одних названий сессий Мюнхенской конференции и заголовков в ее газете было достаточно, чтобы понять, что особого оптимизма участники и организаторы форума не испытывают. Общее настроение точно выразил президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что Европа становится континентом, "который не верит в свое будущее".

Выступавшие, впрочем, бодрились. Много говорили об общих ценностях, о демократии, о том, что делает Запад Западом, о том, что этот самый Запад все-таки побеждает. Но даже в разговорах про единство проступали опасения увеличивающегося разрыва между Европой и ее заокеанскими союзниками, в первую очередь, конечно, США. Открывавший конференцию президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прямо заявил, что беспокоит Европу - Вашингтон, по его словам, "отвергает саму идею международного сообщества" и действует "за счет своих соседей и партнеров".

Обвинение серьезное, и США тут же бросились от него отмываться. Американский госсекретарь Майк Помпео все свое выступление пытался доказать, что ничего Соединенные Штаты не отвергают, что, наоборот, делают все в интересах международного сообщества. Даже шутил, перефразируя Марка Твена, что "слухи о смерти трансатлантического альянса сильно преувеличены".

Однако европейцев, похоже, он не убедил. Во всяком случае, тот же Макрон в своей речи заявил, что ему слова Штайнмайера про США "показались достаточно четкими".

Занимательной оказалась и небольшая скрытая "трансатлантическая пикировка" между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его австрийским коллегой Себастьяном Курцем, которые участвовали в сессии под говорящим названием "Беззападность на Западе". Канадец долго и с чувством говорил про общие ценности, про уважение, про то, что Канада - страна, созданная иммигрантами, впитавшая все из культуры. На это Курц не без ехидства отметил, что оно, может, и так, но сейчас канадское миграционное законодательство - одно из самых жестких. А вот Австрия и другие страны Европы принимают беженцев здесь и сейчас.

США меняют врага

На нынешней Мюнхенской конференции произошло довольно примечательное событие - Соединенные Штаты окончательно сменили кандидата на роль главного мирового "негодяя".

Нет, про Россию, конечно, полностью не забыли. Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф, например, вспомнил, что "одна из основных угроз исходит от России - ее вмешательства в демократические процессы". Но нашлись вызовы и посерьезнее. "Такая же угроза, а в долгосрочном плане, я думаю, даже большая угроза - Китай, его использование технологий и экономической мощи", - считает американский конгрессмен.

Китаю в выступлениях представителей США, действительно, досталось по полной. Вспомнили все: и Гонконг, и нарушения прав уйгуров, и ущемление свободы СМИ. Но за всем этим беспокойством за права человека довольно прозрачно стояло главное - деньги. Американские министры, впрочем, особенно и не скрывали, что главные их претензии - усиление китайских компаний, особенно телекоммуникационных. Не сотрудничайте с ними, не покупайте технологии 5G у Huawei - эта мантра заняла большую часть выступлений как госсекретаря США Помпео, так и министра обороны Марка Эспера.

Глава Пентагона, в частности, убеждал всех не сотрудничать с Huawei, потому что это, по его словам, угрожает системам связи стран Запада и чуть ли не существованию альянсов. "Мы призываем наших союзников разрабатывать альтернативы", - сказал Эспер.

Ему вторил и Помпео. "Китайские технологические компании являются "троянским конем" разведки КНР", - уверял он.

Дошло до того, что угрозой была объявлена Компартия Китая. "У нас глубокие торговые связи с Китаем. Но китайская коммунистическая партия представляет огромный риск для самой идеи Запада", - заявил Помпео.

Глава МИД Китая Ван И, выступавший в тот же день, отреагировал на все эти выпады с восточным спокойствием. "Действительно, у нас есть некоторые проблемы (в отношениях с США). Некоторые из них возникли во время нашего взаимодействия друг с другом, некоторые созданы искусственно. Корень всех этих проблем и вопросов в том, что США не хотят видеть быстрое развитие и богатство Китая. Еще меньше они хотели бы видеть успех социалистического государства. Это несправедливо. Китай имеет право развиваться, китайский народ имеет право жить лучше. Движение Китая к модернизации - это неизбежная историческая тенденция, и ее не сдержит и не остановит ни одна сила в мире", - отметил он.

И немного о безопасности

Конечно же, не все на Мюнхенской конференции вдавались в глубины психоанализа или сводили счеты с торговыми соперниками. Были и такие, кто действительно говорил о безопасности.

Германский министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, например, предложила создать новый формат для стабилизации в Ливии.

"Он (формат "евротройки") выполняет конкретно в случае Brexit важную связывающую функцию между НАТО и ЕС, должен быть гибким и инклюзивным. С точки зрения стабилизации в Ливии я выступаю за то, чтобы Италия была привлечена к этому формату", - сказала министр.

Она добавила, что "у нас (ЕС) есть общие политические интересы, давайте наконец покажем общую политическую волю".

Глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о новых форматах обсуждения вопросов безопасности. Он в частности напомнил об идее российского президента Владимира Путина о встрече лидеров России, США, Великобритании, Китая и Франции.

"Несколько недель назад президент Путин в Иерусалиме предложил подумать о саммите "пятерки" постоянных членов СБ ООН не потому, что это какой-то закрытый клуб, где собираются только избранные страны, но потому, что, согласно уставу ООН, который пока еще остается актуальным, на этих странах лежит особая ответственность за все, что происходит в сфере мировой стабильности и безопасности", - сказал Лавров.

"Наше предложение остается на столе", - подчеркнул российский министр.

В своем выступлении он говорил и о Ливии, и о ситуации в сирийском Идлибе, и о том, что Западу пора давно отказаться от фантома российской угрозы. Он напомнил, что мир, безопасность никогда не достаются даром, на них нужно работать.