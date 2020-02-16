Япония направила пятый самолет для эвакуации граждан из Китая

ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Япония направила уже пятый самолет в китайский Ухань для эвакуации граждан страны в связи с продолжающейся вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, передает телеканал NHK

Чартерный рейс вылетел из токийского аэропорта Ханэда вечером воскресенья. Он должен будет вернуться обратно в Японию утром понедельника. В настоящее время не известно, сколько именно человек воспользуются этим рейсом, который может стать последним организованным японскими властями. До этого в Японию вернулись 763 человека, из которых 79 человек – иностранцы, являющиеся родственники японских граждан.

Как и прежде, в самолете будут находиться врачи и медперсонал, борт оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах всех пассажиров направляют в больницу для обследования и анализов.

Ранее в воскресенье стало известно о пяти новых случаях заражения коронавирусом нового типа в Токио и еще одном случае в префектуре Аити. До этого сообщалось о 53 случаях заражения внутри Японии. Кроме этого, близ порта Йокогама на рейде стоит круизный лайнер Diamond Princess, на котором из-за карантина блокированы примерно 3400 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По последним данным, по меньшей мере 355 человек с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии. Ни у кого из россиян на данный момент наличие коронавируса подтверждено не было.

Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Их разместили в общежитии одного из колледжей. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну. Об аналогичных мерах заявили в Канаде, Южной Корее, Тайване, Гонконге. Россияне с просьбой об эвакуации с судна пока не обращались.

Правительство Японии разработало в четверг пакет мер на сумму 15 миллиардов иен (около 140 миллионов долларов) для разработок вакцины, лекарств, профилактических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Кроме того, предприятиям, которые понесут убытки в связи с эпидемией — это, прежде всего, туристический и гостиничный бизнес – окажут помощь и предоставят займы на общую сумму 500 миллиардов иен (около 4,5 миллиарда долларов).