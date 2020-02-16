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2020-02-16T15:50+0300
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Япония направила пятый самолет для эвакуации граждан из Китая
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РИА Новости

Япония направила пятый самолет для эвакуации граждан из Китая

15:50 16.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Япония направила уже пятый самолет в китайский Ухань для эвакуации граждан страны в связи с продолжающейся вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, передает телеканал NHK.
Чартерный рейс вылетел из токийского аэропорта Ханэда вечером воскресенья. Он должен будет вернуться обратно в Японию утром понедельника. В настоящее время не известно, сколько именно человек воспользуются этим рейсом, который может стать последним организованным японскими властями. До этого в Японию вернулись 763 человека, из которых 79 человек – иностранцы, являющиеся родственники японских граждан.
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Как и прежде, в самолете будут находиться врачи и медперсонал, борт оснащен приборами, сканирующими температуру тела. Вне зависимости от того, есть ли первые признаки заболевания или нет, на специально выделенных автобусах всех пассажиров направляют в больницу для обследования и анализов.
Ранее в воскресенье стало известно о пяти новых случаях заражения коронавирусом нового типа в Токио и еще одном случае в префектуре Аити. До этого сообщалось о 53 случаях заражения внутри Японии. Кроме этого, близ порта Йокогама на рейде стоит круизный лайнер Diamond Princess, на котором из-за карантина блокированы примерно 3400 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По последним данным, по меньшей мере 355 человек с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии. Ни у кого из россиян на данный момент наличие коронавируса подтверждено не было.
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Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Их разместили в общежитии одного из колледжей. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну. Об аналогичных мерах заявили в Канаде, Южной Корее, Тайване, Гонконге. Россияне с просьбой об эвакуации с судна пока не обращались.
Правительство Японии разработало в четверг пакет мер на сумму 15 миллиардов иен (около 140 миллионов долларов) для разработок вакцины, лекарств, профилактических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Кроме того, предприятиям, которые понесут убытки в связи с эпидемией — это, прежде всего, туристический и гостиничный бизнес – окажут помощь и предоставят займы на общую сумму 500 миллиардов иен (около 4,5 миллиарда долларов).
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысяч человек, скончались 1665.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайЯпонияУханьВ мире
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