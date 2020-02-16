Кальюлайд оценила решение США спонсировать инициативу "трех морей"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019

ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Президент Эстонии Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приветствует решение США выделить 1 миллиард долларов странам Центральной и Восточной Европы в рамках инициативы "трех морей".

"Глава МИД США Майк Помпео сказал в Мюнхене, что США планируют выделить на проекты "трех морей" 1 миллиард долларов, что говорит об их твердой вере в экономику нашего региона", - сказала Кальюлайд в Мюнхене на круглом столе, в котором она приняла участие с министром энергетики США Дэном Бруйеттом , ее слова приводит канцелярия главы Эстонии.

Президент отметила, что страны Трех морей составляют треть территории ЕС, в этих государствах проживают в общей сложности 105 миллионов человек. В то же время, совокупный ВВП этих стран составляет менее одной пятой части ВВП ЕС.

"Поэтому важно найти возможности привлекать больше инвестиций в инфраструктуры, энергетику и цифровую сферы этих стран и тем самым развивать сотрудничество между европейскими странами", - сказала президент.