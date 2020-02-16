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2020-02-16T15:38+0300
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Кальюлайд оценила решение США спонсировать инициативу "трех морей"
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РИА Новости

Кальюлайд оценила решение США спонсировать инициативу "трех морей"

15:38 16.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приветствует решение США выделить 1 миллиард долларов странам Центральной и Восточной Европы в рамках инициативы "трех морей".
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США выделят странам Центральной и Восточной Европы около 1 миллиарда долларов на проекты в сфере энергобезопасности в рамках инициативы "трех морей".
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"Глава МИД США Майк Помпео сказал в Мюнхене, что США планируют выделить на проекты "трех морей" 1 миллиард долларов, что говорит об их твердой вере в экономику нашего региона", - сказала Кальюлайд в Мюнхене на круглом столе, в котором она приняла участие с министром энергетики США Дэном Бруйеттом, ее слова приводит канцелярия главы Эстонии.
Президент отметила, что страны Трех морей составляют треть территории ЕС, в этих государствах проживают в общей сложности 105 миллионов человек. В то же время, совокупный ВВП этих стран составляет менее одной пятой части ВВП ЕС.
"Поэтому важно найти возможности привлекать больше инвестиций в инфраструктуры, энергетику и цифровую сферы этих стран и тем самым развивать сотрудничество между европейскими странами", - сказала президент.
Инициатива "трех морей" объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию и Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию. Цель инициативы - развивать сотрудничество прежде всего для развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, тем самым совершая вклад в рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
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Дэн БруйеттМайк ПомпеоКерсти КальюлайдЭстонияСШАВ мире
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