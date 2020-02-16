Главы МИД ЕС обсудят участие в ливийском урегулировании

МЮНХЕН, 16 фев – РИА Новости. Главы МИД Главы МИД ЕС обсудят в понедельник в Брюсселе участие Евросоюза в ливийском урегулировании, заявил на пресс-конференции по итогам первой очередной встречи международного комитета по Ливии глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Завтра работа над ливийским досье будет продолжена, завтра министры иностранных дел стран ЕС в Брюсселе будут обсуждать, какой вклад может внести ЕС, чтобы контролировать реализацию решения об оружейном эмбарго", - сказал Маас.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.