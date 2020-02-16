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В Приморье автобус сбил амурского тигра
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РИА Новости

В Приморье автобус сбил амурского тигра

06:31 16.02.2020
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© Фото : АГН "Москва"/ Дмитрий МакаровСотрудник ГИБДД на месте ДТП
Сотрудник ГИБДД на месте ДТП
© Фото : АГН "Москва"/ Дмитрий Макаров
Сотрудник ГИБДД на месте ДТП. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
В Instagram-аккаунте dps_vl опубликовано видео, снятое из окна автобуса. На нем видно, как на трассе лежит тигр. Зверь сначала лежит, потом долго пытается встать, в итоге ему это удается, и он, прихрамывая, скрывается в лесу. Авторы видео отмечают, что происшествие произошло в Красноармейском районе Приморья, автобус следовал в Хабаровск.
"Сотрудник выехал. Если зверь раненный, то планируется (найти и) обследовать. Если не ранен - будем просто наблюдать", - сказал РИА Новости глава охотнадзора Приморья Дмитрий Панкратов.
Генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что на месте работают инспекторы, они проверят, насколько зверь ранен.
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"Это молодой тигр, подросток. Сейчас также нужно найти его мать - при любых травмах важно, как зверь принимает пищу, особенно зимой, а при наличии матери это проще", - сказал Арамилев.
По его словам, по видео сложно узнать, насколько сильно пострадал тигр, так как в состоянии шока он мог бегать довольно быстро даже с повреждениями внутренних органов, тем более, он, судя по видео, потерял сознание.
"Водитель автобуса в шоке, боится санкций. Сказал, что было темно и тигр появился на дороге неожиданно. К водителю в этом случае претензий нет, он и так сделал все возможное в этой ситуации", - добавил Арамилев.
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