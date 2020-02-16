В Приморье автобус сбил амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Пассажирский автобус в Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.

В Instagram-аккаунте dps_vl опубликовано видео, снятое из окна автобуса. На нем видно, как на трассе лежит тигр. Зверь сначала лежит, потом долго пытается встать, в итоге ему это удается, и он, прихрамывая, скрывается в лесу. Авторы видео отмечают, что происшествие произошло в Красноармейском районе Приморья, автобус следовал в Хабаровск

"Сотрудник выехал. Если зверь раненный, то планируется (найти и) обследовать. Если не ранен - будем просто наблюдать", - сказал РИА Новости глава охотнадзора Приморья Дмитрий Панкратов.

Генеральный директор центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что на месте работают инспекторы, они проверят, насколько зверь ранен.

"Это молодой тигр, подросток. Сейчас также нужно найти его мать - при любых травмах важно, как зверь принимает пищу, особенно зимой, а при наличии матери это проще", - сказал Арамилев.

По его словам, по видео сложно узнать, насколько сильно пострадал тигр, так как в состоянии шока он мог бегать довольно быстро даже с повреждениями внутренних органов, тем более, он, судя по видео, потерял сознание.