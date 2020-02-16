Ларисе Долиной не известно, куда девается ее пенсия

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лариса Долина не знает размеры своей пенсии, заявил ее директор Илья Спицин в беседе с порталом Teleprogramma.pro.
"Лариса — творческий человек, она понятия не имеет, сколько у нее пенсия, и куда она вообще приходит. Десять лет она ее не получала, забыли оформить", — сказал представитель певицы.
При этом, даже после того, как положенные артистке выплаты оформили, "никто не знает", куда поступают эти средства и в каком размере.
Ларисе Долиной в сентябре этого года исполняется 65 лет.
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