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2020-02-16T03:44+0300
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Ларисе Долиной не известно, куда девается ее пенсия
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РИА Новости

Ларисе Долиной не известно, куда девается ее пенсия

03:44 16.02.2020
14310
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина.
Певица Лариса Долина.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певица Лариса Долина.. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лариса Долина не знает размеры своей пенсии, заявил ее директор Илья Спицин в беседе с порталом Teleprogramma.pro.
"Лариса — творческий человек, она понятия не имеет, сколько у нее пенсия, и куда она вообще приходит. Десять лет она ее не получала, забыли оформить", — сказал представитель певицы.
При этом, даже после того, как положенные артистке выплаты оформили, "никто не знает", куда поступают эти средства и в каком размере.
Ларисе Долиной в сентябре этого года исполняется 65 лет.
Актер Андрей Ургант
15 февраля, 22:50
Андрей Ургант назвал размер своей пенсии
128013687
Обсудить 9
МузыкаШоу-бизнесЛариса ДолинаОбщество
Популярные комментарии
Просто прозрачно намекают людям - пенсия не приговор. Не оформляй пенсию - люди не оформляют и ничего живут. Ждём следующую серию - как учителям будут рассказывать о том, что не для зарплаты нужно на работу ходить. Вон министры зарплату не снимают, но ничего - на работу ходят.
16 февраля, 06:32
AAnatoliychelny
810100
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