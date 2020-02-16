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Туризм
2020-02-16T03:44+0300
https://ria.ru/20200216/1564801237.html
На Камчатке к людям вышел крупный медведь-шатун
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РИА Новости

На Камчатке к людям вышел крупный медведь-шатун

03:44 16.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Третьяков / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Дмитрий Третьяков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Кроноцком заповеднике к людям вышел крупный медведь, зверь появился возле кордона "Аэродром" на берегу реки, сообщает пресс-служба заказника.
Появление этих животных на территории биосферного резервата в феврале зафиксировано лишь третий раз за 34 года.
"Мы только выехали с кордона к лесу, как вдруг со стороны реки навстречу нам вышел медведь, – рассказала Нина Ким, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – На кордоне "Аэродром" мы провели около недели, но до этого дня не видели следов зверя".
Хищник сделал выпад в сторону людей, им пришлось удалиться на безопасное расстояние и несколько раз проехать на снегоходе перед его глазами, чтобы дать понять: они не боятся медведя и сами не представляют угрозы. В результате он ушел.
"За долгие годы наблюдений на территории Кроноцкого заповедника это третий достоверно зарегистрированный случай выхода медведя к людям в феврале. В 1986 году истощенный зверь вышел на дорогу у кордона на реке Козлова. Он вел себя агрессивно и его застрелили, — рассказывает консультант научного отдела Александр Никаноров. — В 2008 году фотограф дикой природы Игорь Шпиленок наблюдал шатуна на берегу Тихого океана в устье реки Тихая. Тогда зверь был очень истощен и через несколько дней погиб".
Рассмотрев фотографии, государственный инспектор Алексей Маслов предположил, что это известный в заповеднике альфа-самец, который в последние годы держал в страхе местных медведей.
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