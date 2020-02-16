На Камчатке к людям вышел крупный медведь-шатун

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Кроноцком заповеднике к людям вышел крупный медведь, зверь появился возле кордона "Аэродром" на берегу реки, В Кроноцком заповеднике к людям вышел крупный медведь, зверь появился возле кордона "Аэродром" на берегу реки, сообщает пресс-служба заказника.

Появление этих животных на территории биосферного резервата в феврале зафиксировано лишь третий раз за 34 года.

"Мы только выехали с кордона к лесу, как вдруг со стороны реки навстречу нам вышел медведь, – рассказала Нина Ким, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". – На кордоне "Аэродром" мы провели около недели, но до этого дня не видели следов зверя".

Хищник сделал выпад в сторону людей, им пришлось удалиться на безопасное расстояние и несколько раз проехать на снегоходе перед его глазами, чтобы дать понять: они не боятся медведя и сами не представляют угрозы. В результате он ушел.

"За долгие годы наблюдений на территории Кроноцкого заповедника это третий достоверно зарегистрированный случай выхода медведя к людям в феврале. В 1986 году истощенный зверь вышел на дорогу у кордона на реке Козлова. Он вел себя агрессивно и его застрелили, — рассказывает консультант научного отдела Александр Никаноров. — В 2008 году фотограф дикой природы Игорь Шпиленок наблюдал шатуна на берегу Тихого океана в устье реки Тихая. Тогда зверь был очень истощен и через несколько дней погиб".