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Мадуро предрек Гуаидо тюрьму
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РИА Новости

Мадуро предрек Гуаидо тюрьму

21:30 14.02.2020 (обновлено: 23:20 14.02.2020)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
УШУАЯ (Аргентина), 14 фев - РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо окажется в тюрьме после соответствующего решения суда, заявил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Когда суд выдаст ордер на арест Гуаидо, он отправится в тюрьму. Этот день ещё не пришел, но он придет", - сказал президент.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
13 февраля, 08:34
В Венесуэле задержали дядю оппозиционера Гуаидо со взрывчаткой
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем во Дворце Независимости в Минске
6 февраля, 23:24
Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
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Хуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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