Мадуро предрек Гуаидо тюрьму

УШУАЯ (Аргентина), 14 фев - РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо окажется в тюрьме после соответствующего решения суда, заявил журналистам президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.
"Когда суд выдаст ордер на арест Гуаидо, он отправится в тюрьму. Этот день ещё не пришел, но он придет", - сказал президент.
13 февраля, 08:34В Венесуэле задержали дядю оппозиционера Гуаидо со взрывчаткой
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
6 февраля, 23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро