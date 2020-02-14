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2020-02-14T20:38+0300
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Комиссия МАК расследует жесткую посадку вертолета на Ямале
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РИА Новости

Комиссия МАК расследует жесткую посадку вертолета на Ямале

20:38 14.02.2020
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© Фото : сайт Уральского следственного управления на транспорте СК РФМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
© Фото : сайт Уральского следственного управления на транспорте СК РФ
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследовать инцидент с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в районе порта Сабетта, в результате которой погибли два человека, сообщается на сайте комитета.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
Вчера, 15:53
При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли оба пилота
По данным следствия, в 400-500 метрах от порта Саббета жесткую посадку совершил вертолет авиакомпании "Скол", который следовал с Гыданского полуострова в порт Саббетта. На борту воздушного судна находились десять человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли.
Как сообщал Следственный комитет, основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
Вчера, 15:57
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2018-2020 годах
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Жесткая посадка Ми-8 на ЯмалеМи-8ЯмалМежгосударственный авиационный комитетПроисшествия
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