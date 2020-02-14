Комиссия МАК расследует жесткую посадку вертолета на Ямале

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследовать инцидент с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в районе порта Сабетта, в результате которой погибли два человека, сообщается на сайте комитета.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 400-500 метрах от порта Саббета жесткую посадку совершил вертолет авиакомпании "Скол", который следовал с Гыданского полуострова в порт Саббетта. На борту воздушного судна находились десять человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли.
Как сообщал Следственный комитет, основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.