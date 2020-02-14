Комиссия МАК расследует жесткую посадку вертолета на Ямале

По данным следствия, в 400-500 метрах от порта Саббета жесткую посадку совершил вертолет авиакомпании "Скол", который следовал с Гыданского полуострова в порт Саббетта. На борту воздушного судна находились десять человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли.