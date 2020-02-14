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Слуцкий прокомментировал слова Штайнмайер о "двойных стандартах"
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал слова Штайнмайер о "двойных стандартах"

20:14 14.02.2020
2010
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвиняет Москву и Пекин в избирательном применении международного права и забывает об избирательности подходов к нему "коллективного Запада", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Штайнмайер, заявил, что Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире.
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"Штайнмайер обвиняет Москву и Пекин в "избирательности применения международного права", при этом об избирательности подходов к нему коллективного Запада предпочитает забыть. Площадка Мюнхенской конференции снова используется для продвижения "двойных стандартов", - написал в своем Twitter Слуцкий.
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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Леонид СлуцкийФранк-Вальтер ШтайнмайерСергей ЛавровГосдума РФМюнхенВ мире
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