Мигрантка родила в лодке в открытом море на пути в Испанию

Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. 21 декабря 2018

© AP Photo / Olmo Calvo Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. 21 декабря 2018

МАДРИД, 14 фев – РИА Новости. Испанские спасатели обнаружили около Испанские спасатели обнаружили около Канарских островов три судна, в которых находились почти 90 нелегальных мигрантов, причем среди них оказался новорожденный ребенок, появившийся на свет прямо в лодке посреди Атлантического океана

"В группе находились 46 мужчин, 28 женщин (три из них беременные), десять несовершеннолетних, двое грудных детей (один родился во время путешествия)", - говорится в сообщении экстренной службы Канарских островов 112 в Twitter.

Мать и ребенок, а также беременные женщины и второй ребенок были доставлены в больницу города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (остров Гран Канария) для медицинского осмотра.

Состояние остальных спасенных хорошее.