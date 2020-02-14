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Мигрантка родила в лодке в открытом море на пути в Испанию
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РИА Новости

Мигрантка родила в лодке в открытом море на пути в Испанию

20:06 14.02.2020
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. 21 декабря 2018
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. 21 декабря 2018
© AP Photo / Olmo Calvo
МАДРИД, 14 фев – РИА Новости. Испанские спасатели обнаружили около Канарских островов три судна, в которых находились почти 90 нелегальных мигрантов, причем среди них оказался новорожденный ребенок, появившийся на свет прямо в лодке посреди Атлантического океана.
"В группе находились 46 мужчин, 28 женщин (три из них беременные), десять несовершеннолетних, двое грудных детей (один родился во время путешествия)", - говорится в сообщении экстренной службы Канарских островов 112 в Twitter.
Мать и ребенок, а также беременные женщины и второй ребенок были доставлены в больницу города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (остров Гран Канария) для медицинского осмотра.
Состояние остальных спасенных хорошее.
В начале января спасатели обнаружили на судне с мигрантами у берегов канарского острова Лансароте мертвого ребенка, который появился на свет на пути через открытое море.
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